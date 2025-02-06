СК рассказал, что купила внучка перед убийством экс-мэра Самары
Внучка, которая убила своего дедушку — экс-мэра Самары Виктора Тархова, перед его убийством купила химические средства. Об этом сообщили следователи, передает Следственный комитет.
Подозреваемая купила «канистры с химическим средством и пластиковые емкости». Следователи установили места, где девушка покупала эти и другие вещи, которые помогли ей скрыть следы преступления.
У женщины нашли телефоны и паспорта бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. «Установлены места сбыта ювелирных изделий родственников», — сообщил СК. Они также нашли в Самаре проданный автомобиль, которым владела супруга убитого бывшего мэра.
О том, что бывшего мэра Самары Виктора Тархова нашли мертвым, стало известно накануне. О его убийстве стало известно только спустя месяц. Следователи заподозрили в этом внучку — Екатерину Бельскую (Тархову). Она на протяжении месяца продавала имущество убитых, а также делала вид, что они живы — отправляла СМС с телефонов бабушки и дедушки.
Останки тел подозреваемая хранила в бочках, а позже — вывозила по разным местам на такси.
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