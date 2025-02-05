RTVI узнал, что тела экс-мэра Самары и его жены месяц хранили в бочках
Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью забили насмерть, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники в следственных органах.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Самарской области.
Убийство произошло около месяца назад, когда Тархов с женой вернулись из Финляндии в Россию, рассказал собеседник RTVI.
По версии следствия, основной подозреваемой в совершении преступления является внучка жертв Екатерина Бельская, которая после убийства продала имущество своих родственников, в том числе автомобили и коллекцию икон. Кроме того, она отправляла СМС с телефонов бабушки и дедушки. Девушку задержали, суд отправил ее под арест.
Тархов руководил Самарой с 2006 по 2010 год, напоминает портал «63.ру». На выборах 2010 года политик пытался переизбраться на этот пост, но проиграл. Депутат Госдумы Михаил Матвеев, комментируя трагедию, отозвался об убитом как о человеке «необязательном, но беззлобном и по-своему добродушном».
Покинув пост мэра, Тархов вернулся в бизнес и на момент смерти имел долю 38,7% в ООО «Новитрек» — компании, которая занимается переработкой отходов нефтеперерабатывающих заводов.
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