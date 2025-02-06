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Кадры из квартиры, где жила убившая экс-мэра Самары внучка

Обыски в квартире убившей экс-мэра Самары внучки попали на видео

Кадры из квартиры, где жила убившая экс-мэра Самары внучка
Video

Следователи пришли с обысками в квартиру к девушке, которую подозревают в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова. На кадрах видно, как следователи поднимаются по лестнице и заходят в опечатанную квартиру. Потом они с помощью ультрафиолетовых ламп проверяют вещи, которые висят в ванной.

«В ходе обыска в квартире подозреваемой обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников. Также в Самаре обнаружен проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой», — сообщили в Следственном комитете.

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Теги
Самара следователи уголовное дело
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