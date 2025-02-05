Электростанция и энергоблок в Эстонии вышли из строя
Электростанция «Аувере» и шестой энергоблок ТЭС в Эстонии вышли из строя перед отключением страны от энергосистемы (Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии) БРЭЛЛ. Об этом сообщает Delfi.
Энергетическая компания Eesti Energia готова вернуть энергоблок в рабочее состояние 6 февраля, отмечает портал.
Накануне издание Enefit написало, что компания готова обеспечить бесперебойное подключение Эстонии, Латвии и Литвы к континентальному европейскому диапазону частот 8–9 февраля.
БРЭЛЛ — электрическое кольцо, которое объединяет энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Оно было оформлено соглашением от 7 февраля 2001 года, в котором страны договорились обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга в аварийных ситуациях.
Эстония, Латвия и Литва решили отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии летом 2024 года. Россия давно была готова к этому, поэтому это решение не окажет влияния на энергетическую безопасность страны, заявил тогда в разговоре с РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Эстония планирует перейти к системам континентальной Европы и выйти из БРЭЛЛ 8 февраля 2025 года. В связи с этим власти страны порекомендовали гражданам запастись едой, водой, лекарствами, альтернативными светильниками и настольными играми.
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