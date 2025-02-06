Военные пенсии в России проиндексируют на 4,4%
Пенсии российским военным в этом году проиндексируют на 4,4% — к выплаченным за первые два месяца суммам сделают доплату. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Он напомнил, что в октябре прошлого года уже произошла индексация таких выплат на 5,1%. Но реальный уровень инфляции оказался выше прогнозируемых значений по итогам года — 9,5%.
«Поэтому по поручению президента подготовлены корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с 1 января 2025 года к уже произведенным выплатам за январь и февраль будет сделана доплата», — уточнил он.
Премьер заверил, что деньги в бюджете для выполнения этих обязательств есть.
Законопроект о дополнительной индексации военных пенсий ранее внесли в Госдуму.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщала, что те, кому полагается страховая пенсия, получат уже проиндексированные на 9,5% выплаты до 25 февраля.
С января 2025 года страховые пенсии выросли на 7,3% как для неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года.
При этом в конце того месяца президент Владимир Путин заявил, что страховые пенсии проиндексируют на 9,5% задним числом уже с 1 января 2025 года.
Читайте РБК в Telegram.
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин