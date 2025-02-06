Военные пенсии в России проиндексируют на 4,4%

Мишустин сообщил об индексации военных пенсий в России на 4,4%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пенсии российским военным в этом году проиндексируют на 4,4% — к выплаченным за первые два месяца суммам сделают доплату. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в октябре прошлого года уже произошла индексация таких выплат на 5,1%. Но реальный уровень инфляции оказался выше прогнозируемых значений по итогам года — 9,5%.

«Поэтому по поручению президента подготовлены корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с 1 января 2025 года к уже произведенным выплатам за январь и февраль будет сделана доплата», — уточнил он.

Премьер заверил, что деньги в бюджете для выполнения этих обязательств есть.

Законопроект о дополнительной индексации военных пенсий ранее внесли в Госдуму.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщала, что те, кому полагается страховая пенсия, получат уже проиндексированные на 9,5% выплаты до 25 февраля.

С января 2025 года страховые пенсии выросли на 7,3% как для неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года.

При этом в конце того месяца президент Владимир Путин заявил, что страховые пенсии проиндексируют на 9,5% задним числом уже с 1 января 2025 года.