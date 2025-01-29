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Общество ,  
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В Думу внесут проект об индексации военных пенсий на 9,5%

Такое поручение дал Владимир Путин, индексация должна быть проведена задним числом, с 1 января
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Правительство подготовило законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам, в ближайшее время документ внесут в Госдуму, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Предлагается проиндексировать данные пенсии на 9,5%. Проект устанавливает размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, в размере 93,59%.

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Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, индексация при этом должна быть проведена задним числом, с 1 января 2025 года. Это касается также страховых пенсий, социальных выплат и пособий.

Их проиндексируют с учетом инфляции, которая по итогам 2024 года составила 9,52%.

В минувшем октябре военные пенсии — за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца — были проиндексированы на 5,1%. По словам Картаполова, в этом году осенью их дополнительно проиндексируют на 4,5%, согласно закону о федеральном бюджете на 2025-2027 годы.

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Теги
Персоны
военные пенсионеры индексация правительство законопроект Андрей Картаполов
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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