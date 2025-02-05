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Пенсии в 2025 году ,  
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В Госдуме напомнили о получении пенсии с доиндексацией до 25 февраля

Сюжет
Пенсии в 2025 году

Все те, кому полагается страховая пенсия, получат уже проиндексированные на 9,5% выплаты до 25 февраля, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Она уточнила, что граждане, которые пользуются доставкой пенсии на дом, смогут получить ее в период с 3 по 25 февраля. На банковскую карту перечисления начались уже с 1 февраля.

Как добавила Стенякина, у каждого пенсионера своя дата получения средств. Ее можно узнать на сайте Социального фонда России.

Пенсионерам проиндексировали пенсию на 9,5%. Сколько она составит
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

С января 2025 года страховые пенсии выросли на 7,3% как для неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года. Сумма составила 24 059 руб.

При этом в конце того месяца президент Владимир Путин заявил, что страховые пенсии проиндексируют на 9,5% задним числом уже с 1 января 2025 года.

Он напомнил, что с января 2025 года планировалось повысить страховые пенсии на 7,3%, «то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался». «А она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше», — отметил он.

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Теги
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