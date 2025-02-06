Конгрессмен-демократ предложил вынести Трампу импичмент

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил о намерении вынести импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает The Hill.

«Движение за импичмент президента началось. Я встаю, чтобы объявить, что я внесу документ об импичменте против президента за предложенные и совершенные подлые поступки», — сказал демократ во время заседания палаты конгресса.

Так Грин отреагировал на заявление Трампа о готовности США «занять сектор Газа» и приступить к «расчистке» эксклава. Он назвал эту идею «этнической чистой». «Этнические чистки — это не шутка, особенно когда это исходит от президента Соединенных Штатов, самого влиятельного человека в мире, когда он может воплотить в жизнь то, что говорит», — отметил политик.

В первый президентский срок Трамп стал первым главой государства в истории США, которому палата представителей объявила импичмент дважды. Трампа оба раза оправдал сенат. Издание отмечает, что Грин и ранее был одним из инициаторов вынесения импичмента республиканцу.

Накануне Трамп заявил, что США возьмут под свой контроль сектор Газа, и назвал эксклав «площадкой под снос». «Мы будем владеть им и будем нести ответственность за обезвреживание всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия», — отметил республиканец.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя намерения республиканца, сказал: «Я думаю, что это может изменить историю. И я думаю, что действительно стоит пойти по этому пути».