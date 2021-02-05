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Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту

Защита экс-президента считает процедуру импичмента неконституционной. Запрос обвинителей выступить в рамках процесса — «пиар-трюк», заявили адвокаты
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп не будет давать показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента, сообщил CNN советник Трампа Джейсон Миллер.

«Президент не будет давать показания на неконституционном процессе», — сказал он.

Ранее обвинители от Палаты представителей Конгресса США направили Трампу письмо, в котором потребовали, чтобы он дал показания под присягой в рамках процедуры его импичмента с 8 по 11 февраля. Обвинители указывали, что имеют право расценить возможный отказ экс-президента давать показания как свидетельство в пользу его виновности.

Адвокаты Трампа Брюс Кастор и Дэвид Шон назвали запрос обвинителей выступить в рамках процесса «пиар-трюком». «Как вы определенно знаете, эта неконституционная процедура просто не может привести к каким-либо отрицательным выводам», — заявили юристы. По их словам, конгрессмены не могут доказать свои обвинения против Трампа, а «использование конституции с целью проведения так называемой процедуры импичмента — слишком серьезное дело, чтобы пытаться играть в эти игры».

Признать процедуру импичмента Трампу незаконной ранее призвал сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он указывал, что, поскольку бывший президент уже не занимает государственный пост и является частным гражданином, то в импичменте нет смыла. Сенат не поддержал инициативу Пола.

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Политика
Дональд Трамп

Палата представителей конгресса США объявила импичмент Трампу 13 января. Поводом для этого стали беспорядки в Вашингтоне, во время которых сторонники экс-президента штурмом взяли здание Капитолия. Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Демократы посчитали, что Трамп подстрекал граждан к беспорядкам.

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Трамп стал первым президентом, которому палата представителей объявила импичмент дважды. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, оправдал его.

По мнению нынешнего президента США Джо Байдена, импичмент Трампу не завершится успехом, так как в сенате не будет достаточно голосов, чтобы его утвердить. Для утверждения импичмента его должны поддержать 67 сенаторов из 100, то есть две трети. Учитывая расстановку сил в нынешнем составе сената, демократам нужно получить голоса 17 республиканцев.

Автор
Анастасия Батманова
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