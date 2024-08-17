 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обмен заключенными ,  
0 

Саакашвили заявил о надежде после обмена заключенными с Россией

Сюжет
Обмен заключенными
Саакашвили выразил надежду на то, что его включат в список для обмена заключенными после произошедшего 1 августа мероприятия в Анкаре. Он признал проблемы со здоровьем и отметил лидерство оппозиции в Грузии перед выборами
Михаил&nbsp;Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / EPA / ТАСС)

Недавний исторический обмен заключенными между Россией и Западом «возродил надежды» на освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало его письмо в редакцию из грузинской тюрьмы.

«Я узнал о недавнем историческом обмене заключенными между Россией и Западом из своей камеры в Тбилиси. Меня переполняла радость, когда я узнал, что мой друг Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом Минюстом России), подданный Великобритании, был среди освобожденных. Это не значит, что во всем этом не было горько-сладкого привкуса», — говорится в письме. Саакашвили рассказал, что его «другом по переписке» был оппозиционер Алексей Навальный, и выразил сожаление по поводу того, что политик «не дожил до этого дня».

Экс-президент Грузии назвал сфабрикованными обвинения, по которым его приговорили к шести годам лишения свободы. Он напомнил, что ему предстоят новые судебные процессы, которые грозят еще 11 годами тюрьмы. «Как и г-на Кара-Мурзу, меня отравили мои похитители, и, скорее всего, я буду страдать от этих симптомов до конца жизни», — сказал Саакашвили.

Он назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из тех, кто сейчас работает над его освобождением. Однако, по мнению Саакашвили, он продолжает оставаться в тюрьме из-за основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. «Он официально заявил, что я являюсь инструментом западных интересов. По этой причине я остаюсь за решеткой, Amnesty International называет меня жертвой «политической вендетты», а Совет Европы называет меня «узником [президента России Владимира] Путина», — пишет бывший грузинский лидер.

Что мировые лидеры говорили про обмен заключенными
Политика
Эван Гершкович во время прибытия на военную авиабазу Эндрюс
Саакашвили отметил, что в преддверии парламентских выборов в Грузии в октябре оппозиционная коалиция во главе с партией «Единое национальное движение» значительно опережает в опросах «Грузинскую мечту». «Обмен заключенными 1 августа возродил мои надежды, что когда-нибудь настанет и мой черед вкусить свободу. Я живу надеждой, потому что без нее у меня ничего нет», — заключил он.

Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год, после чего покинул страну. В отношении него возбудили несколько уголовных дел, в том числе о растрате бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария. Его лишили гражданства, но он получил украинский паспорт. В 2015–2016 годах Саакашвили работал в администрации Одессы. Спустя год его лишили гражданства Украины, но Зеленский вернул его в 2019-м.

Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, призывал граждан выходить на протесты в преддверии муниципальных выборов, был задержан и отправлен в СИЗО. Ему предъявили новое обвинение о незаконном пересечении границы. Политик счел эти процессы сфальсифицированными, несколько раз объявлял голодовку, после чего сообщалось об ухудшении состояния его здоровья. Его приговорили к шести годам лишения свободы. 6 августа спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили допустил помилование политика. Арест Саакашвили негативно повлиял на отношения республики с Украиной.

1 августа в Анкаре Россия и западные страны осуществили беспрецедентный обмен заключенными, в котором приняли участие 26 человек. В частности, Москва освободила американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также осужденных по различным статьям УК оппозиционеров, среди которых были Кара-Мурза и Илья Яшин (Минюст включил его в реестр иноагентов). России выдали восемь человек, в том числе осужденного за убийство бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова и сына депутата Госдумы от ЛДПР Романа Селезнева.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Грузия Михаил Саакашвили Россия обмен заключенными
Материалы по теме
Премьер Грузии пригрозил Саакашвили расследованием из-за войны 2008 года
Политика
В парламенте Грузии заявили о намерении президента помиловать Саакашвили
Политика
Как Михаил Саакашвили в очередной раз поссорил Киев и Тбилиси
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Кадыров показал Tesla Cybertruck с пулеметомПолитика, 18:26
В Германии заявили об ответственности Киева за переданное немецкое оружиеПолитика, 18:17
В Лондоне загорелся Сомерсет-хаус, где хранится автопортрет Ван ГогаОбщество, 18:10
Ласицкене уступила 22-летней Качановой на чемпионате РоссииСпорт, 18:04
Захарова предупредила о катастрофе в случае атаки на Курскую АЭСПолитика, 17:47
В Английской премьер-лиге побили рекорд Гиггза по количеству сезоновСпорт, 17:39
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Адвокат напавшего на «Крокус» попросил отпустить его из-за здоровьяОбщество, 17:31
ФСБ завела дело против журналистов из Италии после репортажа из СуджиПолитика, 17:28
Путин назначил нового первого заместителя ЛавроваПолитика, 16:59
Саакашвили заявил о надежде после обмена заключенными с РоссиейПолитика, 16:54
Клуб Слуцкого нанес лидеру чемпионата Китая первое поражение в сезонеСпорт, 16:46
Пограничники задержали словака, нелегально вывозившего украинцевПолитика, 16:44
Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороныПолитика, 16:38