Саакашвили заявил о надежде после обмена заключенными с Россией

Саакашвили выразил надежду на то, что его включат в список для обмена заключенными после произошедшего 1 августа мероприятия в Анкаре. Он признал проблемы со здоровьем и отметил лидерство оппозиции в Грузии перед выборами

Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / EPA / ТАСС)

Недавний исторический обмен заключенными между Россией и Западом «возродил надежды» на освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало его письмо в редакцию из грузинской тюрьмы.

«Я узнал о недавнем историческом обмене заключенными между Россией и Западом из своей камеры в Тбилиси. Меня переполняла радость, когда я узнал, что мой друг Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом Минюстом России), подданный Великобритании, был среди освобожденных. Это не значит, что во всем этом не было горько-сладкого привкуса», — говорится в письме. Саакашвили рассказал, что его «другом по переписке» был оппозиционер Алексей Навальный, и выразил сожаление по поводу того, что политик «не дожил до этого дня».

Экс-президент Грузии назвал сфабрикованными обвинения, по которым его приговорили к шести годам лишения свободы. Он напомнил, что ему предстоят новые судебные процессы, которые грозят еще 11 годами тюрьмы. «Как и г-на Кара-Мурзу, меня отравили мои похитители, и, скорее всего, я буду страдать от этих симптомов до конца жизни», — сказал Саакашвили.

Он назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из тех, кто сейчас работает над его освобождением. Однако, по мнению Саакашвили, он продолжает оставаться в тюрьме из-за основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. «Он официально заявил, что я являюсь инструментом западных интересов. По этой причине я остаюсь за решеткой, Amnesty International называет меня жертвой «политической вендетты», а Совет Европы называет меня «узником [президента России Владимира] Путина», — пишет бывший грузинский лидер.

Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год, после чего покинул страну. В отношении него возбудили несколько уголовных дел, в том числе о растрате бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария. Его лишили гражданства, но он получил украинский паспорт. В 2015–2016 годах Саакашвили работал в администрации Одессы. Спустя год его лишили гражданства Украины, но Зеленский вернул его в 2019-м. Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, призывал граждан выходить на протесты в преддверии муниципальных выборов, был задержан и отправлен в СИЗО. Ему предъявили новое обвинение о незаконном пересечении границы. Политик счел эти процессы сфальсифицированными, несколько раз объявлял голодовку, после чего сообщалось об ухудшении состояния его здоровья. Его приговорили к шести годам лишения свободы. 6 августа спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили допустил помилование политика. Арест Саакашвили негативно повлиял на отношения республики с Украиной.

Саакашвили отметил, что в преддверии парламентских выборов в Грузии в октябре оппозиционная коалиция во главе с партией «Единое национальное движение» значительно опережает в опросах «Грузинскую мечту». «Обмен заключенными 1 августа возродил мои надежды, что когда-нибудь настанет и мой черед вкусить свободу. Я живу надеждой, потому что без нее у меня ничего нет», — заключил он.

1 августа в Анкаре Россия и западные страны осуществили беспрецедентный обмен заключенными, в котором приняли участие 26 человек. В частности, Москва освободила американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также осужденных по различным статьям УК оппозиционеров, среди которых были Кара-Мурза и Илья Яшин (Минюст включил его в реестр иноагентов). России выдали восемь человек, в том числе осужденного за убийство бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова и сына депутата Госдумы от ЛДПР Романа Селезнева.