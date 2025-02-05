Спецназ «Ахмат» в Курской области, январь 2025 года (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области «очень сложной». Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

«Ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

По словам президента, главное — решение всех «острых вопросов, с которыми люди столкнулись».

Вторжение украинской армии в Курскую область началось 6 августа 2024 года. В январе 2025 года Минобороны России впервые раскрыло, какую территорию смогли занять Вооруженные силы Украины: под их контролем было 1268 кв. км территории области. К середине января, по данным российского ведомства, вернуть удалось 801 кв. км (63,2%).

В ноябре 2024 года курские власти оценили затраты на восстановление региона более чем в 700 млрд руб.

В феврале 2025 года комитет региональной безопасности уточнил, что в списке пропавших без вести находятся более 2 тыс. человек.