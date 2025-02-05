 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной

Сюжет
Военная операция на Украине
Спецназ&nbsp;&laquo;Ахмат&raquo; в Курской области, январь 2025 года
Спецназ «Ахмат» в Курской области, январь 2025 года (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области «очень сложной». Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

«Ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Путин назвал недостаточными выплаты для жителей курского приграничья
Политика

По словам президента, главное — решение всех «острых вопросов, с которыми люди столкнулись».

Вторжение украинской армии в Курскую область началось 6 августа 2024 года. В январе 2025 года Минобороны России впервые раскрыло, какую территорию смогли занять Вооруженные силы Украины: под их контролем было 1268 кв. км территории области. К середине января, по данным российского ведомства, вернуть удалось 801 кв. км (63,2%).

В ноябре 2024 года курские власти оценили затраты на восстановление региона более чем в 700 млрд руб.

В феврале 2025 года комитет региональной безопасности уточнил, что в списке пропавших без вести находятся более 2 тыс. человек.

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года

В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита

Кремль сообщил об оживлении контактов с США

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Персоны
Владимир Путин Курская область Александр Хинштейн Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Путин назвал недостаточными выплаты для жителей курского приграничья
Политика
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Власти Курской области уточнили число пропавших без вести
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24) Инвестиции, 18:15 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48) Инвестиции, 18:15
Познер усомнился в идее Бастрыкина поднять возраст продажи спиртногоВино, 20:58
Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложнойПолитика, 20:40
Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской областиПолитика, 20:34
Минобороны отчиталось о сбитых над Азовским морем беспилотникахПолитика, 20:28
«Ак Барс» поддержал 10-летнего фаната, задержанного из-за брошенной кепкиСпорт, 20:18
Премьер Франции Байру второй раз избежал крахаПолитика, 20:17
Бывшего мэра Самары и его жену нашли застреленнымиПолитика, 20:16
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 20:15
Украинский экс-игрок КВН Олег Филимонов сложил мандат Одесского горсоветаПолитика, 20:12
В Черняховске 6 февраля объявили днем траура по убитому мальчикуОбщество, 20:11
В Киеве назвали число фигурантов дел о поджогах и взрывах у военкоматовПолитика, 20:06
Павлюченкова после выигранного сета снялась с турнира в Абу-ДабиСпорт, 20:03
Дума приоритетно рассмотрит ратификацию договора с БелоруссиейПолитика, 20:01
Путин назвал недостаточными выплаты для жителей курского приграничьяПолитика, 19:59