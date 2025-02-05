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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал недостаточными выплаты для жителей курского приграничья

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Военная операция на Украине
По компенсациям жителям курского приграничья будут приняты «дополнительные решения», сказал Путин. Ранее курянин пожаловался Хинштейну, что люди уже потратили выплаты на срочные нужды и в будущем им будет не на что делать ремонт

Путин назвал недостаточными выплаты для жителей курского приграничья
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Власти примут дополнительные решения по компенсациям жителям курского приграничья за имущество, утраченное в результате атак украинских сил. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, комментируя соответствующее предложение.

«Самый чувствительный вопрос — о дополнительной компенсации за утраченное имущество. <...> Согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно, поручу правительству <...> в ближайшие дни проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты», — сказал Путин.

Хинштейн сообщил президенту, что выплату в 150 тыс. руб. в качестве компенсации за полностью утраченное имущество уже получили 112 тыс. жителей курского приграничья. 

Путин поручит правительству вместе с Хинштейном проработать программу восстановления приграничья.

«Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен. Такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать», — сказал президент.

Путин пообещал обсудить эту тему в ближайшее время. Правительство, по его словам, также сделает соответствующие предложения.

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Жителям курского приграничья положено несколько видов выплат за утраченное имущество: единовременная — 10 тыс. руб., за частичную утрату имущества — 75 тыс. руб., за полную — 150 тыс. руб.

В конце декабря один из жителей Суджи, 62-летний Валерий Моисеев, на встрече с Хинштейном пожаловался, что выданные жилищные сертификаты потратят на приобретение нового жилья, но будут «голые стены, там ничего нет», а в некоторых домах придется сделать ремонт.

Мужчина пояснил, что выплаты жителям сделали еще в сентябре и многие давно потратили их на аренду и продукты. Он добавил, что беженцы однажды вернутся в свои квартиры в Судже, которые уже наверняка разграблены и потребуют ремонта. Он предложил довести выплаты каждому собственнику квартиры до 1 млн руб.

«И мы просим помощи государства. Дайте нам, пожалуйста, эту помощь. Мы не виноваты в этом, что наше жилье в Судже, хорошее <…>, равноценно избушке на курьих ножках в Курске по цене, как это так?» — сказал Моисеев.

Хинштейн тогда напомнил Моисееву о продолжающейся военной операции, необходимости восстановления региона и людях, находящихся, «может быть, в еще более сложной жизненной ситуации». «Вы говорите: мы жили, у государства ничего не просили. У меня такое ощущение, что вы до 2022 года существовали на необитаемом острове. Что не было дорог, не было больниц, не было школ, что вы не получали никакую помощь. И, в конце концов, [будто] даже не государство вам платило пенсию, а она откуда-то приходила сама по себе. Это не так», — сказал Хинштейн.

По его словам, выданный сертификат полностью покроет стоимость жилья, утраченного в Судже. Губернатор также заявил о предложении создать фонд, через который будут оказывать точечные меры поддержки нуждающимся.

В ноябре курские власти оценили затраты на восстановление Курской области после вторжения ВСУ более чем в 700 млрд руб.

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Владимир Путин поручение Курская область российская граница
Владимир Путин фото

Владимир Путин

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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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