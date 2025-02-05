Путин назвал недостаточными выплаты для жителей курского приграничья

По компенсациям жителям курского приграничья будут приняты «дополнительные решения», сказал Путин. Ранее курянин пожаловался Хинштейну, что люди уже потратили выплаты на срочные нужды и в будущем им будет не на что делать ремонт

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Власти примут дополнительные решения по компенсациям жителям курского приграничья за имущество, утраченное в результате атак украинских сил. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, комментируя соответствующее предложение.

«Самый чувствительный вопрос — о дополнительной компенсации за утраченное имущество. <...> Согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно, поручу правительству <...> в ближайшие дни проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты», — сказал Путин.

Хинштейн сообщил президенту, что выплату в 150 тыс. руб. в качестве компенсации за полностью утраченное имущество уже получили 112 тыс. жителей курского приграничья.

Путин поручит правительству вместе с Хинштейном проработать программу восстановления приграничья.

«Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен. Такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать», — сказал президент.

Путин пообещал обсудить эту тему в ближайшее время. Правительство, по его словам, также сделает соответствующие предложения.

Жителям курского приграничья положено несколько видов выплат за утраченное имущество: единовременная — 10 тыс. руб., за частичную утрату имущества — 75 тыс. руб., за полную — 150 тыс. руб.

В конце декабря один из жителей Суджи, 62-летний Валерий Моисеев, на встрече с Хинштейном пожаловался, что выданные жилищные сертификаты потратят на приобретение нового жилья, но будут «голые стены, там ничего нет», а в некоторых домах придется сделать ремонт.

Мужчина пояснил, что выплаты жителям сделали еще в сентябре и многие давно потратили их на аренду и продукты. Он добавил, что беженцы однажды вернутся в свои квартиры в Судже, которые уже наверняка разграблены и потребуют ремонта. Он предложил довести выплаты каждому собственнику квартиры до 1 млн руб.

«И мы просим помощи государства. Дайте нам, пожалуйста, эту помощь. Мы не виноваты в этом, что наше жилье в Судже, хорошее <…>, равноценно избушке на курьих ножках в Курске по цене, как это так?» — сказал Моисеев.

Хинштейн тогда напомнил Моисееву о продолжающейся военной операции, необходимости восстановления региона и людях, находящихся, «может быть, в еще более сложной жизненной ситуации». «Вы говорите: мы жили, у государства ничего не просили. У меня такое ощущение, что вы до 2022 года существовали на необитаемом острове. Что не было дорог, не было больниц, не было школ, что вы не получали никакую помощь. И, в конце концов, [будто] даже не государство вам платило пенсию, а она откуда-то приходила сама по себе. Это не так», — сказал Хинштейн.

По его словам, выданный сертификат полностью покроет стоимость жилья, утраченного в Судже. Губернатор также заявил о предложении создать фонд, через который будут оказывать точечные меры поддержки нуждающимся.

В ноябре курские власти оценили затраты на восстановление Курской области после вторжения ВСУ более чем в 700 млрд руб.