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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска заняли два села в ДНР и Харьковской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Подразделения группировки «Запад» продвинулись к западу от реки Оскол
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов — Новомлынска в Харьковской области и Барановки в ДНР.

Новомлынск находится на западном берегу реки Оскол, к северу от поселка Двуречная, о занятии которого в военном ведомстве сообщили на прошлой неделе.

Барановка расположена к востоку от Покровска (Красноармейска), к югу от дороги, связывающей этот город с Константиновкой.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Также в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям бригады ВСУ в районе Волчанска;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Колодезное, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай, Ямполовка;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка, Дачное;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое, Андреевка;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое, Гуляйполе;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское, Токаревка, Приднепровское.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1100 человек.

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Минобороны ДНР Харьковская область Военная операция на Украине
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