Российские войска заняли два села в ДНР и Харьковской области
Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов — Новомлынска в Харьковской области и Барановки в ДНР.
Новомлынск находится на западном берегу реки Оскол, к северу от поселка Двуречная, о занятии которого в военном ведомстве сообщили на прошлой неделе.
Барановка расположена к востоку от Покровска (Красноармейска), к югу от дороги, связывающей этот город с Константиновкой.
Также в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям бригады ВСУ в районе Волчанска;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Колодезное, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай, Ямполовка;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка, Дачное;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое, Андреевка;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое, Гуляйполе;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское, Токаревка, Приднепровское.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1100 человек.
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