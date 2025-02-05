ЦИК Украины возобновила доступ к информации на своем сайте

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Сайт Центризбиркома (ЦИК) Украины вновь заработал после перерыва, также восстановлена работа государственного реестра избирателей. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик, передает издание «Страна.ua».

Теперь на сайте ЦИК снова доступна информация об избранных депутатах, составах избирательных комиссий и прошедших выборах. Эта информация была недоступна с 24 февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако не были назначены из-за действия на Украине военного положения. Законодательство страны запрещает проведение выборов во время военных действий, а в ходе продолжающихся боевых действий невозможно полноценно обеспечить безопасность голосования.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что выборы в стране смогут пройти только после завершения вооруженного конфликта с Россией. По словам Зеленского, если провести выборы сейчас, то это будет означать, что перестанет действовать военное положение и солдаты покинут поле боя.

В США призвали Киев провести президентские и парламентские выборы до конца 2025 года, в особенности если Украина и Россия в ближайшие месяцы смогут согласовать перемирие.

В Москве уверены, что в настоящее время единственной легитимной властью на Украине является Верховная рада и ее председатель, а если страна хочет легитимного президента, то там необходимо провести выборы.

Выступая на прямой линии 19 декабря, президент Владимир Путин в том числе заявил, что Россия готова вести диалог по миру на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что итоговый документ должен быть подписан только с легитимной украинской властью.