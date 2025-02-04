Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов

Киев готов обсуждать проведение выборов в 2025 году с Вашингтоном, если этот вопрос поднимет новая администрация США, заявила Маркарова. С призывом к выборам ранее выступил Келлог, в Киеве план предварительно назвали «провальным»

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Украина готова обсуждать с Вашингтоном вопрос проведения выборов до конца 2025 года, если его поднимет новая администрация США. Об этом заявила украинский посол в стране Оксана Маркарова в эфире телеканала «Суспiльне».

До сих пор, по словам дипломата, тема выборов не обсуждалась с новой администрацией США.

«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023–2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию», — сказала Маркарова.

Она также отметила, что посольство Украины в США работает над организацией встреч представителей украинской и американской администраций. Дипмиссия еще до переизбрания Трампа наладила хорошие контакты с госсекретарем США Марко Рубио и советником президента по национальной безопасности Майклом Уолтцем (оба ранее были конгрессменами).

США хотели бы, чтобы Украина провела до конца 2025 года президентские и парламентские выборы — особенно если в ближайшие месяцы Киев и Москва согласуют перемирие, заявил 1 февраля спецпосланник президента США по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог.

«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они [украинские власти] это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии, — приводило его слова агентство Reuters. — В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», — говорил дипломат.

Советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что инициатива выглядит как «провальный план», если она предполагает только прекращение огня и проведение выборов. Однако Киев не видел полного интервью Келлога и ознакомился только с несколькими цитатами о выборах, поэтому сложно в полной мере оценить его позицию, добавил советник.

Пятилетний президентский срок Владимира Зеленского завершился в мае 2024 года. На Украине 31 марта должны были пройти выборы главы государства, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В 2023 году на Украине отменили выборы в Раду, которые должны были состояться в октябре, исходя из тех же соображений. На Украине подчеркивали, что президент страны считается легитимным, пока не избран новый.

В команде Трампа считают, что на Украине должны пройти выборы и их победитель мог бы вести диалог с Россией по поводу долгосрочного мирного соглашения, писал Reuters со ссылкой на источники. Президент России Владимир Путин отмечал, что «вести переговоры можно с кем угодно», но Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Окончательное соглашение должно быть завизировано только легитимными представителями украинской стороны, указывал глава государства. Ранее он отмечал, что легитимностью на Украине обладают Рада и ее спикер Руслан Стефанчук.