Суд взыскал с осужденной за теракт Треповой долги по ЖКХ

Дарья Трепова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску «Жилкомсервиса», поданному к Дарье Треповой, осужденной по делу о теракте в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. Иск к Треповой и еще двум лицам был связан с невыплатой долга за жилье с 2014 года. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Суд требования истца удовлетворил. Взыскал с ответчиков 169 526 руб. 29 коп. и госпошлину», — говорится в ее сообщении.

Трепова участвовала в процессе по видеосвязи и не возражала против иска, однако попросила предоставить рассрочку. Суд разъяснил ей порядок подачи заявления о рассрочке.

В январе 2024 года Пушкинский районный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии строгого режима по делу о теракте, совершенном в апреле 2023 года в Санкт-Петербурге. В тот день в кафе проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. Трепова подарила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой, затем устройство было активировано. В результате взрыва Татарский погиб, еще 52 человека получили травмы.

В своем последнем слове Трепова заявила, что не имела намерений убивать военкора и не знала о взрывном устройстве в подарке. Однако суд не нашел подтверждения этой версии.

Приговор Треповой стал одним из самых строгих, вынесенных женщинам в России. В соответствии с законодательством, женщинам не могут назначать пожизненное заключение, а максимальный срок в колониях общего режима составляет 25 лет. Однако за преступления террористической направленности наказание может быть увеличено до 30 лет. Прокуратура посчитала приговор Треповой недостаточно строгим и потребовала увеличить срок наказания до 28 лет, однако военный суд оставил решение без изменений.