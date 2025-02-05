Хинштейн сообщил о повреждении взрывом административного здания

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На здание администрации Беловского района Курской области в ночь на 5 февраля было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, в результате взрыва был поврежден фасад, выбиты окна, а также пострадал автомобиль. Пострадавших нет.

Хинштейн призвал жителей воздержаться от возвращения в приграничные районы до стабилизации обстановки.

31 января один из дронов ВСУ атаковал гражданский автомобиль в районе села Снагость Кореневского района Курской области. В машине находились пожилая супружеская пара и их сосед. В результате удара мужчина погиб, его жена не пострадала, а их спутник получил серьезные ранения и был подключен к аппарату ИВЛ.

Еще три человека пострадали при атаке на недавно освобожденное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. В момент удара военные помогали местным жителям выйти из укрытия. Среди раненых — двое мужчин и женщина, их доставили в больницу с осколочными ранениями. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.