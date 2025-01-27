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Политика ,  
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Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Подразделения группировки «Север» продвинулись в Суджанском районе
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» в Курской области освободили населенный пункт Николаево-Дарьино.

Это село находится в юго-западной части Суджанского района, на берегу реки Снагость. В начале января в этой части региона было освобождено село Дарьино.

Помимо этого, в ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область за последние сутки произошли следующие события:

  • подразделения группировки нанесли удары по позициям 12 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное, отразили две контратаки;
  • оперативно-тактической, армейской авиацией и огнем артиллерии нанесены удары в районах населенных пунктов Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Мартыновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Суджа, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Рыжевка и Стукаловка в Сумской области.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 190 человек. Уничтожены в том числе два танка, бронетранспортер, десять боевых бронированных машин.

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