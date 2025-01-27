Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» в Курской области освободили населенный пункт Николаево-Дарьино.
Это село находится в юго-западной части Суджанского района, на берегу реки Снагость. В начале января в этой части региона было освобождено село Дарьино.
Помимо этого, в ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область за последние сутки произошли следующие события:
- подразделения группировки нанесли удары по позициям 12 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное, отразили две контратаки;
- оперативно-тактической, армейской авиацией и огнем артиллерии нанесены удары в районах населенных пунктов Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Мартыновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Суджа, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Рыжевка и Стукаловка в Сумской области.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 190 человек. Уничтожены в том числе два танка, бронетранспортер, десять боевых бронированных машин.
СК объявил Моргенштерна в розыск
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников
В Москве побит температурный рекорд 1914 года
Как работает копи-трейдинг на криптобирже
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов