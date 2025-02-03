Украинский дрон атаковал подстанцию в Рыльске Курской области

Рыльск (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Часть Рыльска в Курской области и еще несколько прилегающих к городу населенных пунктов оставались без света на протяжении получаса в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает врио главы региона Александр Хинштейн.

«Сегодня украинский дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске, повредив силовой кабель. В результате частично нарушено энергоснабжение города и нескольких прилегающих населенных пунктов», — написал он в своем телеграм-канале.

Электричество восстановила аварийная бригада через 30 минут — снабжение было нарушено с 18:57 мск по 19:27 мск.

Рыльск — небольшой город в 40 км от границы с Украиной. По данным на 2023 год, там проживали чуть более 15 тыс. человек. По состоянию на 22 сентября 2024 года население города уменьшилось до 11 974 человек. Тогда же примерно в 30 км от города начиналась красная зона, где шли активные боевые действия.

Курская область регулярно подвергается ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. С августа 2024 года в регионе проводится контртеррористическая операция против украинских сил, вторгшихся на территорию области.

Так, за ночь со 2 на 3 февраля над территорией России было уничтожено 70 беспилотников, два из которых сбили над Курской областью, а остальные — над Ростовской, Волгоградской, Астраханской и Воронежской, а также Белгородской областями.