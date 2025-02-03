 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинский дрон атаковал подстанцию в Рыльске Курской области

Хинштейн: украинский дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Рыльск
Рыльск (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Часть Рыльска в Курской области и еще несколько прилегающих к городу населенных пунктов оставались без света на протяжении получаса в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает врио главы региона Александр Хинштейн.

«Сегодня украинский дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске, повредив силовой кабель. В результате частично нарушено энергоснабжение города и нескольких прилегающих населенных пунктов», — написал он в своем телеграм-канале.

Электричество восстановила аварийная бригада через 30 минут — снабжение было нарушено с 18:57 мск по 19:27 мск.

Рыльск — небольшой город в 40 км от границы с Украиной. По данным на 2023 год, там проживали чуть более 15 тыс. человек. По состоянию на 22 сентября 2024 года население города уменьшилось до 11 974 человек. Тогда же примерно в 30 км от города начиналась красная зона, где шли активные боевые действия.

Астраханский ГПЗ остановил работу перед атакой дронов
Политика
Астраханский газоперерабатывающий завод

Курская область регулярно подвергается ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. С августа 2024 года в регионе проводится контртеррористическая операция против украинских сил, вторгшихся на территорию области.

Так, за ночь со 2 на 3 февраля над территорией России было уничтожено 70 беспилотников, два из которых сбили над Курской областью, а остальные — над Ростовской, Волгоградской, Астраханской и Воронежской, а также Белгородской областями.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Персоны
Курская область Александр Хинштейн Рыльск дроны электроснабжение
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
В Рыльске после обстрела полностью восстановили теплоснабжение домов
Общество
Хинштейн рассказал о состоянии жителей Рыльска, раненных при обстреле ВСУ
Политика
Пиротехники МЧС нашли в Рыльске «боевую часть ракеты HIMARS»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 18:59
Politico узнало о скором выходе США из Совета по правам человека ООНПолитика, 21:29
Заменившая сестру Кудерметова выбила Самсонову с турнира WTA в Абу-ДабиСпорт, 21:24
Чего Трамп добивается угрозами Панаме и торговой войной с соседямиПолитика, 21:23
МВД сообщило о новой схеме мошенничества с поддельным сайтом WildberriesОбщество, 21:20
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 21:15
Что означает для Киева требование США провести президентские выборыПолитика, 21:14
Российский лидер клуба НХЛ получил перелом челюсти на скамейке запасныхСпорт, 21:14
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Украинский дрон атаковал подстанцию в Рыльске Курской областиПолитика, 20:50
Швеция не смогла доказать диверсию в деле об обрыве кабеля из ЛатвииПолитика, 20:44
Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РоссииОбщество, 20:22
Власти одобрили механизм конфискации зарубежных активов в РоссииЭкономика, 20:15
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 20:15
Подрыв бомбы в ЖК «Алые паруса» произвели дистанционноОбщество, 20:05
Путин уволил куратора ФСИН из МинюстаПолитика, 20:00