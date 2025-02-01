Мужчина погиб из-за атаки БПЛА на гражданскую машину в Курской области
Мужчина погиб и четверо ранены в результате атак украинских беспилотников по Курской области 31 января, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Дроны атаковали область в двух местах. Так, в районе села Снагость Кореневского района БПЛА ударил по гражданскому автомобилю, перевозившему троих — пожилых супругов и их соседа. По предварительной информации, погиб муж, его тело пока не удалось достать «из-за активных боевых действий», отметил Хинштейн. Жена не пострадала, а спутник семьи получил множественные ранения. Его госпитализировали лишь к раннему утру и подключили к аппарату ИВЛ.
Из-за второй атаки ранены трое жителей в недавно освобожденном селе Николаево-Дарьино Суджанского района — два мужчины и одна женщина. В момент удара военные выводили людей из укрытия.
Пострадавших со множественными осколочными ранениями доставили в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, без угрозы для жизни.
Хинштейн отметил, что по его поручению в больницу приехала врио министра здравоохранения Екатерина Письменная.
В ночь на 24 января ПВО сбила над Курском украинский беспилотник, а в результате падения его обломков были повреждены четыре домовладения, сообщил мэр города Игорь Куцак в телеграм-канале. Позднее Куцак написал, что обломки дрона также повредили электропровод. В результате несколько улиц Курска остались без света.
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