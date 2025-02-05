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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму женщину обвинили в госизмене за перевод денег ВСУ из Ирландии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Ялте перед судом предстанет 34-летняя местная жительница по обвинению в государственной измене, сообщает прокуратура Республики Крым.

По данным ведомства, женщина, находясь в Дублине (Ирландия) в апреле 2023 года, перевела средства на поддержку украинских вооруженных сил через счет в иностранном банке.

Обвиняемая осознавала, что переведенные деньги могут быть использованы для нанесения ущерба Вооруженным силам Российской Федерации, считает следствие.

«Незаконная деятельность обвиняемой выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республики Крым и городу Севастополю», — говорится в сообщении.

Согласно российскому законодательству, обвинение по статье 275 Уголовного кодекса — государственная измена — может привести к серьезным последствиям, включая пожизненное лишения свободы.

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Одним из предыдущих похожих случаев стало задержание 20-летнего жителя Волгоградской области, который, по версии следствия, перевел деньги на нужды Вооруженных сил Украины. В ходе допроса он признался, что средства были направлены на покупку дронов для украинской армии. Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене.

В другом случае была задержана сотрудница одной из воинских частей Южного военного округа, которую подозревают в сборе информации для украинских спецслужб. Женщина, по данным ФСБ, была завербована и с января 2023 года собирала данные о военных объектах, передавая их через мессенджер Signal. Ей также может грозить суровое наказание вплоть до пожизненного заключения по статье о государственной измене.

Еще один случай произошел в Мариуполе, где ФСБ задержала мужчину за шпионаж и госизмену. Он собирал информацию о местах дислокации подразделений Росгвардии и передавал ее украинским спецслужбам. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — о госизмене и шпионаже. Этот случай подчеркивает активность российских правоохранительных органов в борьбе с потенциальными угрозами безопасности страны.

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