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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи в Подмосковье

ФСБ: задержан диверсант за поджог релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина сам связался с СБУ и за обещание документов для миграции в Европу поджег тягач, склад, вышку и релейный шкаф, но после диверсий кураторы перестали выходить на связь, рассказали в спецслужбе

ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи в Подмосковье
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В Московской области задержан гражданин России, подозреваемый в причастности к поджогу военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада коммерческой компании, производящей продукцию по заказу Минобороны.

Задержанному 45–46 лет, он 1979 года рождения. Случаи поджогов произошли в 2023 и 2024 годах. Спецслужба уверена, что они выполнялись по заданию СБУ «с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации».

В 2023 году мужчина инициативно вышел на контакт по интернету с сотрудником СБУ, под его руководством прошел обучение конспирации и сборке самодельных зажигательных устройств, выяснило следствие.

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Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

«За выполнение указанных заданий украинская спецслужба дала гарантии изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить с ним на связь, не выполнив данных обязательств», — добавили в ФСБ.

Задержанный раскаялся в содеянном и дал признательные показания. Ему вменяют диверсию (ч. 2 ст. 281 УК), за что грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В конце января ФСБ задержала рядового контрактной службы, который планировал устроить поджог и взрыв на объекте ПВО в Долгопрудном, где служил оператором, сообщила газета «Коммерсантъ». Преступление предотвратили благодаря мониторингу соцсетей военнослужащего, где он одобрительно высказывался в пользу нацистских формирований.

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ФСБ диверсия поджог
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