ФСБ показала кадры задержания сотрудницы воинской части ЮВО

ФСБ показала видео обыска у подозреваемой в передаче данных о российских военных

Оперативники ФСБ задержали сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе (ЮВО). Ее заподозрили в государственной измене.

По данным спецслужб, жительница Ростова-на-Дону по заданию Украины поступила на службу в воинскую часть в январе 2023 года.

Она собирала данные об арсеналах, базах и складах, входящих в состав ЮВО, и передавала их Главному управлению разведки украинского Минобороны. Женщина связывалась с куратором из ГУР через мессенджер Signal, который с 9 августа заблокировали в России за нарушение законодательства.

Ст. 275 Уголовного кодекса о госизмене предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения.

С 6 августа в Курской области идут бои между российскими и украинскими военными. Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.