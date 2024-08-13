ФСБ показала кадры задержания сотрудницы воинской части ЮВО
Оперативники ФСБ задержали сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе (ЮВО). Ее заподозрили в государственной измене.
По данным спецслужб, жительница Ростова-на-Дону по заданию Украины поступила на службу в воинскую часть в январе 2023 года.
Она собирала данные об арсеналах, базах и складах, входящих в состав ЮВО, и передавала их Главному управлению разведки украинского Минобороны. Женщина связывалась с куратором из ГУР через мессенджер Signal, который с 9 августа заблокировали в России за нарушение законодательства.
Ст. 275 Уголовного кодекса о госизмене предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения.
С 6 августа в Курской области идут бои между российскими и украинскими военными. Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
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