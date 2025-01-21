В Мариуполе ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже для Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе мужчину, подозреваемого в госизмене и шпионаже в пользу украинских спецслужб, сообщает штаб обороны ДНР.
По данным спецслужбы, задержанный собирал и передавал Киеву сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи Мариуполя.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена) и ст. 276 Уголовного кодекса (шпионаж).
В январе сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска из-за сбора сведений для Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Украины.
По информации ведомства, женщина по своей инициативе связалась с украинской разведкой, а также собирала данные в отношении сотрудников правоохранительных органов и объектов гражданской и военной инфраструктуры.
Было возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. По ней предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы.
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