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Политика ,  
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Палестина вслед за Израилем заявила о визите на парад победы в Москве

Палестинский президент Махмуд Аббас прибудет в Москву на празднование 80-летия победы 9 мая, сообщил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Конечно. У него [Махмуда Аббаса] есть приглашение, он согласен, будет», — сказал посол в ответ на вопрос, приедет ли Аббас в Москву на 9 мая.

Кремль допустил участие северокорейских войск в параде 9 Мая
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила, что ее государство тоже будет представлено на торжестве.

Россия также пригласила президента Индонезии Прабово Субианто, а в октябре 2024 года Сербия сообщила, что ее президент Александр Вучич отправится в Москву для празднования 80-летия победы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже заявил о том, что принял приглашение на празднование.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что список приглашенных на 80-летие Победы «внушительный», подчеркнув, что Россия не будет приглашать лидеров недружественных стран.

К тому же, 15 января 2025 года, глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что для участия в юбилейную дату Победы в Москве приглашены военные из 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие. Он уточнил, что среди принявших приглашение — семь стран бывшего СССР. Ранее в Минобороны России сообщили, что Москва предложила Пхеньяну принять участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.

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Теги
Палестина 9 Мая победа
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Кремль допустил участие северокорейских войск в параде 9 Мая
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