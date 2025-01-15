 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Для участия в параде Победы пригласили военных из 19 стран

Белоусов: для участия в параде Победы пригласили военных из 19 стран
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Для участия в параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве приглашены военные из 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов на заседании оргкомитета «Победа».

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств», — сказал глава министерства (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что среди принявших приглашение — семь стран бывшего СССР.

Россия пригласила президента Индонезии в Москву на парад Победы
Политика
Прабово Субианто

В декабре 2024 года газета «Известия» со ссылкой на индонезийское посольство в России сообщила, что Россия пригласила президента Индонезии Прабово Субианто принять участие в параде 9 мая, однако подтверждения на тот момент еще не было.

Ранее Кремль также пригласил воинское подразделение КНДР для участия в параде, а в октябре Сербия сообщила, что ее президент Александр Вучич отправится в Москву для празднования 80-летия Победы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже заявил о том, что принял приглашение на празднование.

К тому же в сентябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что список приглашенных на 80-летие Победы «внушительный», подчеркнув, что Россия не будет приглашать лидеров недружественных стран.

Читайте РБК в Telegram.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V

«Газпром» планирует массовые сокращения

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Парад Победы 9 Мая Андрей Белоусов
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Кремль допустил участие северокорейских войск в параде 9 Мая
Политика
Россия пригласила КНДР принять участие в параде 9 мая
Политика
Россия пригласила президента Индонезии в Москву на парад Победы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 14 янв, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 14 янв, 18:11
«Ъ» узнал, что в храм во Владивостоке врезался бывший следовательОбщество, 16:37
Ереван заявил о договоренности списать часть долга Армении перед РоссиейПолитика, 16:35
Биткоин стал зависим от макроэкономики и политики. Что препятствует ростуКрипто, 16:33
У лайнера Uzbekistan Airways перед посадкой в Москве отказал двигательОбщество, 16:31
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:30
Лукашенко призвал не тратить инвестиции на «барахло»Экономика, 16:18
Нацбанк Казахстана связал слабость тенге с антироссийскими санкциямиИнвестиции, 16:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
ФСБ показала, как ВСУ пыталась передать $100 тыс. за сдачу позицийПолитика, 16:10
Добрянские власти отвергли планы о переименовании улицы Курта КобейнаОбщество, 16:08
«Никак не заняться английским»: 15 идей, как выучить язык без усилийPro, 16:07
Белоусов назвал число живущих в России ветеранов Великой ОтечественнойОбщество, 16:02
Крупные компании отказались от рассылки уведомлений в ViberТехнологии и медиа, 15:59
На Украине сообщили о поражении объектов газовой энергетикиПолитика, 15:59
Юру Борисова номинировали на BAFTA за роль в «Аноре»Общество, 15:55