Для участия в параде Победы пригласили военных из 19 стран
Для участия в параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве приглашены военные из 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов на заседании оргкомитета «Победа».
«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств», — сказал глава министерства (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что среди принявших приглашение — семь стран бывшего СССР.
В декабре 2024 года газета «Известия» со ссылкой на индонезийское посольство в России сообщила, что Россия пригласила президента Индонезии Прабово Субианто принять участие в параде 9 мая, однако подтверждения на тот момент еще не было.
Ранее Кремль также пригласил воинское подразделение КНДР для участия в параде, а в октябре Сербия сообщила, что ее президент Александр Вучич отправится в Москву для празднования 80-летия Победы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже заявил о том, что принял приглашение на празднование.
К тому же в сентябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что список приглашенных на 80-летие Победы «внушительный», подчеркнув, что Россия не будет приглашать лидеров недружественных стран.
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