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Политика ,  
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Кремль допустил участие северокорейских войск в параде 9 Мая

Ушаков: КНДР может направить военных для участия в параде Победы 9 мая
В параде по случаю 80-летия Победы может принять участие северокорейский воинский контингент, сообщил Ушаков. По его словам, торжества будут представительными
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

КНДР может направить воинский контингент для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщил журналистам на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК. 

По его словам, на празднование 80-летия Победы 9 мая прибудут руководители некоторых иностранных государств, торжества будут очень представительными.

«Ожидаем, что участие в торжественных мероприятиях 9 мая будет весьма и весьма представительным», — заявил он. Ушаков напомнил, что в некоторых странах уже заявили о готовности отправить в Москву руководителей на юбилей Победы. «Более того, и воинские контингенты некоторых стран будут принимать участие в параде», — сказал он.

На вопрос о том, будут ли среди них северокорейские военнослужащие, Ушаков ответил: «Я думаю, что да».

По словам помощника президента, Россия разослала «приглашения многим странам», каким именно — он не уточнил. В привязке к 9 Мая власти проведут полноформатные встречи с важными для страны государствами, отметил Ушаков.

Он объяснил, что Россия придает «большое значение 80-летию Победы».

Россия пригласила КНДР принять участие в параде 9 мая
Политика

В ноябре 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что принял приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве. Сербский вице-премьер Александр Вулин сообщил, что президент Сербии Александр Вучич тоже отправится в Москву для празднования 80-летия Победы. В начале сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия не будет звать на 80-летний юбилей Победы лидеров недружественных ей стран. Однако, как подчеркнул Песков, список приглашенных «внушительный», в их числе лидеры стран СНГ.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что Москва предложила Пхеньяну принять участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. «В России ожидают положительного решения на приглашение направить подразделение вооруженных сил КНДР в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая», — сказано в сообщении.

Летом Россия и КНДР подписали Договор о стратегическом партнерстве, одна из статей которого подразумевает немедленное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения. Документ действует бессрочно, ратифицирован и уже вступил в силу.

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парад 9 мая Москва Юрий Ушаков новости Россия КНДР
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