Россия пригласила президента Индонезии в Москву на парад Победы

Прабово Субианто (Фото: Oscar Siagian / Getty Images)

Президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение приехать на парад Победы 9 мая, сообщают «Известия» со ссылкой на индонезийское посольство в России.

«Да, приглашение для президента Индонезии есть. Подтверждения еще нет, но вероятность [визита] остается», — заявили газете в посольстве.

В 2020 году Прабово Субианто, бывший тогда министром обороны Индонезии, присутствовал на военном параде на Красной площади, посвященном празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, напоминает издание.

В должность президента Индонезии Прабово Субианто вступил в октябре 2024 года. В июле этого года его приняли в Кремле.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет приглашать на 80-летие Победы лидеров недружественных стран. Однако список приглашенных «внушительный», отметил он.

В ноябре Россия пригласила принять участие в параде 9 мая КНДР.