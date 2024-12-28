Россия пригласила президента Индонезии в Москву на парад Победы
Президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение приехать на парад Победы 9 мая, сообщают «Известия» со ссылкой на индонезийское посольство в России.
«Да, приглашение для президента Индонезии есть. Подтверждения еще нет, но вероятность [визита] остается», — заявили газете в посольстве.
В 2020 году Прабово Субианто, бывший тогда министром обороны Индонезии, присутствовал на военном параде на Красной площади, посвященном празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, напоминает издание.
В должность президента Индонезии Прабово Субианто вступил в октябре 2024 года. В июле этого года его приняли в Кремле.
В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет приглашать на 80-летие Победы лидеров недружественных стран. Однако список приглашенных «внушительный», отметил он.
В ноябре Россия пригласила принять участие в параде 9 мая КНДР.
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