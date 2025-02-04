Орбан заявил о сделке с США и предсказал Брюсселю результат «по заслугам»

Орбан заявил, что Трамп за 14 дней перевернул мир с ног на голову

Виктор Орбан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Венгрия готовится заключить с США сделку, чтобы сохранить свои экономические отношения с ними, а Брюссель получит то, что заслужил, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в X.

«Мы постоянно ведем переговоры и заключим выгодную сделку с новой администрацией Соединенных Штатов. А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» — написал он, комментируя первый брюссельский саммит ЕС с момента инаугурации Трампа.

По словам Орбана, Евросоюз «может распрощаться» с правилами мировой торговли в том виде, в каком они существуют сейчас, поскольку Трамп будет отстаивать интересы Америки даже в противовес Европе. ЕС предстоят трудные месяцы, прогнозирует Орбан.

Политик также назвал этот саммит «странной встречей». По его словам, чиновники Евросоюза видят «приближение торнадо Трампа» и думают, что смогут избежать его, однако за две недели президент США несколькими мерами уже «перевернул мир с ног на голову».

«Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», — пояснил Орбан.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Сразу после этого республиканец объявил, что США признают только два гендера, заморозил оказание международной помощи со стороны США, а также военную помощь Украине. Кроме того, американский президент запретил нелегальным мигрантам пересекать границу США с Мексикой и ввел торговые пошлины для Мексики, Канады и Китая.