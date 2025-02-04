Минтранс Казахстана анонсировал публикацию отчета о крушении AZAL в Актау

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Минтранс Казахстана в ближайшие дни обнародует отчет о крушении самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау. Об этом глава ведомства Марат Карабаев сообщил на брифинге в правительстве, передает Tengrinews.

«Специалисты находятся на завершающем этапе, мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте», — сказал министр.

По его словам, в состав комиссии вошли специалисты из нескольких стран. Экспертам нужно время, чтобы завершить работу до конца. Расследование находится на «завершающем этапе», добавил министр.

Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек — граждане Азербайджана, Казахстана, Киргизии и России. Погибли 38 человек, в том числе семеро россиян, 29 выжили.

Как сообщили в Росавиации, лайнер дважды пытался приземлиться в Грозном в условиях тумана и плана «Ковер», после чего командир воздушного судна увел его в Актау, где и произошла авиакатастрофа.

Российская сторона проведет комплексную экспертизу, во время которой проверит диспетчеров, систему организации воздушного движения, работы систем ПВО, сообщал Следственный комитет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление». Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения из-за крушения самолета в связи с инцидентом в воздушном пространстве России. Он рассказал, что самолет пытался зайти на посадку в тот момент, когда Чечню атаковали украинские беспилотники, работала ПВО.

Правительство Казахстана организовало комиссию по расследованию причин крушения самолета. Ее возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев. Помимо него в комиссию вошли аким Мангистауской области, руководство министерств по ЧС, транспорта, иностранных и внутренних дел, труда и соцзащиты населения, здравоохранения, а также главный транспортный прокурор.

На фоне катастрофы авиакомпания AZAL отменила рейсы в семь городов России. В Кремле выразили заинтересованность в расследовании авиакатастрофы, чтобы выяснить причины трагедии.