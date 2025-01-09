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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Кремль заявил о заинтересованности в расследовании катастрофы в Актау

Кремль заявил о заинтересованности России в расследовании катастрофы в Актау
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Азамат Сарсенбаев / ТАСС
Фото: Азамат Сарсенбаев / ТАСС

Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы ожидаем результатов работы комиссии, которая занимается расследованием как в Казахстане, так и в Азербайджане», — отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Россия стремится выяснить причины трагедии.

«Президент Путин и президент Алиев дважды говорили по телефону. Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Президентом Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления», — сказал Песков на брифинге.

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Политика
Ильхам Алиев (в центре) на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что за гибель азербайджанских граждан в авиакатастрофе в Актау несут ответственность представители Российской Федерации. Об этом глава Азербайджана сказал на встрече с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками, сообщает государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

«Мы требуем справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и человеческого отношения», — подчеркнул Алиев.

Президент отметил, что процесс расшифровки бортовых самописцев продолжается, и выразил уверенность, что предварительные результаты будут известны в ближайшее время.

«Скоро вся картина трагедии станет ясной. Это станет важным этапом в полном расследовании катастрофы и привлечении виновных к ответственности», — заявил глава государства.

Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря неподалеку от Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

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Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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