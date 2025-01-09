Кремль заявил о заинтересованности в расследовании катастрофы в Актау
Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Мы ожидаем результатов работы комиссии, которая занимается расследованием как в Казахстане, так и в Азербайджане», — отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Россия стремится выяснить причины трагедии.
«Президент Путин и президент Алиев дважды говорили по телефону. Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Президентом Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления», — сказал Песков на брифинге.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что за гибель азербайджанских граждан в авиакатастрофе в Актау несут ответственность представители Российской Федерации. Об этом глава Азербайджана сказал на встрече с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками, сообщает государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.
«Мы требуем справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и человеческого отношения», — подчеркнул Алиев.
Президент отметил, что процесс расшифровки бортовых самописцев продолжается, и выразил уверенность, что предварительные результаты будут известны в ближайшее время.
«Скоро вся картина трагедии станет ясной. Это станет важным этапом в полном расследовании катастрофы и привлечении виновных к ответственности», — заявил глава государства.
Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря неподалеку от Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.
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