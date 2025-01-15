 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
0 

«Черные ящики» упавшего в Актау лайнера вернули из Бразилии в Казахстан

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
В Казахстан вернули «черные ящики» с лайнера Embraer 190 из Бразилии, где их изучали с конца декабря, сообщили в Генпрокуратуре республики. Авиакатастрофа произошла 25 декабря, погибли 38 человек, находившихся на борту
Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Черные ящики» с лайнера Embraer 190, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, вернули из Бразилии в Казахстан и передали комиссии по расследованию авиакатастрофы, передает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

«В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации от 7.12.1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, в Азербайджан и Россию направлены международные следственные поручения, добавили в Генпрокуратуре.

В день авиакатастрофы Embraer 190 направлялся из Баку в Грозный, но не смог совершить посадку в столице Чечни. В Росавиации называли причинами туман и план «Ковер». Его вводили во время отражения атаки беспилотников и работы системы ПВО, говорил президент России Владимир Путин.

Командир воздушного судна принял решение лететь в Казахстан, лайнер потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау. Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана. «Черные ящики» направили в Бразилию в конце декабря.

МИД предупредил о фейке с «письмом Лаврова» об авиакатастрофе в Актау
Политика
Сергей Лавров
29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потерпевший крушение самолет подвергся внешнему воздействию в районе города Грозный. Вместе с тем он отметил, что речь не идет о преднамеренном обстреле. Алиев потребовал от России извинений, компенсаций и наказания виновных в случившемся.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Алиевым извинился за «инцидент» в российском воздушном пространстве. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров призвал «не нагнетать атмосферу» и дождаться полноценных итогов расследования, а также заявил об отсутствии подтверждения информации о катастрофе, появившейся в СМИ.

Читайте РБК в Telegram.

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Казахстан Азербайджан авиакатастрофа Актау «черные ящики» Бразилия Генпрокуратура
Материалы по теме
МИД предупредил о фейке с «письмом Лаврова» об авиакатастрофе в Актау
Политика
Кремль заявил о заинтересованности в расследовании катастрофы в Актау
Общество
У самолета из Баку возникли проблемы с шасси после посадки в Актау
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 14 янв, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 14 янв, 18:11
Суд заочно арестовал блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в снегОбщество, 13:30
Захарова заявила, что Байден в финальной речи рассказал о вреде США мируПолитика, 13:23
МВД Эстонии не увидело необходимости в закрытии границы с РоссиейПолитика, 13:18
Глава Приднестровья заявил, что даты поставок гуманитарного газа пока нетПолитика, 13:17
ФСБ раскрыла, куда потратят $100 тыс. ВСУ после срыва украинской операцииПолитика, 13:14
«Финам» назвал акции с наибольшим потенциалом роста на 2025 годИнвестиции, 13:11
Новый вид гигантских изоподов назвали в честь Дарта ВейдераLife, 13:04
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Посла России вызвали в МИД Армении из-за «Вестей недели»Политика, 13:00
Седьмая ракетка России обыграла восьмую во втором круге Australian OpenСпорт, 12:59
В Кремле оценили сообщения о гибели австралийского наемникаПолитика, 12:54
Минобороны сообщило о групповом ударе по целям на УкраинеПолитика, 12:54
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:51
«Черные ящики» упавшего в Актау лайнера вернули из Бразилии в КазахстанПолитика, 12:49
Глава Приднестровья заявил, что Россия даст «гуманитарный газ»⁠Политика, 12:49