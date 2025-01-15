«Черные ящики» упавшего в Актау лайнера вернули из Бразилии в Казахстан
«Черные ящики» с лайнера Embraer 190, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, вернули из Бразилии в Казахстан и передали комиссии по расследованию авиакатастрофы, передает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру республики.
«В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации от 7.12.1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, в Азербайджан и Россию направлены международные следственные поручения, добавили в Генпрокуратуре.
В день авиакатастрофы Embraer 190 направлялся из Баку в Грозный, но не смог совершить посадку в столице Чечни. В Росавиации называли причинами туман и план «Ковер». Его вводили во время отражения атаки беспилотников и работы системы ПВО, говорил президент России Владимир Путин.
Командир воздушного судна принял решение лететь в Казахстан, лайнер потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау. Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана. «Черные ящики» направили в Бразилию в конце декабря.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Алиевым извинился за «инцидент» в российском воздушном пространстве. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров призвал «не нагнетать атмосферу» и дождаться полноценных итогов расследования, а также заявил об отсутствии подтверждения информации о катастрофе, появившейся в СМИ.
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