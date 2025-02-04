Сергей Лавров (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав Организации Объединенных Наций (ООН), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Лавров отметил, что «ооноцентричный» порядок основан на «международном, подлинно универсальном праве и считается, что каждое государство будет это право соблюдать». Западным странам такой формат межгосударственного взаимодействия «был изначально не по нутру», добавил он.

В подтверждение своей позиции Лавров привел мнение бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая, по словам главы российского МИДа, ранее заявила, что Соединенным Штатам не следовало соглашаться с решениями, закрепленными по итогам Ялтинской конференции.

Ялтинская конференция прошла 4—11 февраля 1945 года. На ней лидеры стран — победительниц во Второй мировой войне: СССР, США и Великобритания — определили контуры послевоенного мира. Достигнутые в Крыму договоренности были подтверждены и развиты в ходе Потсдамской мирной конференции в июле—августе 1945 года. Одним из результатов переговоров стало создание ООН и утверждение Устава организации, который на сегодняшний день является одним из главных источников международного права.

Лавров также подчеркнул, что ООН — единственная универсальная площадка для выработки коллективных ответов на общие вызовы, будь то в сфере поддержания международного мира и безопасности или содействия социально-экономическому развитию.

Российские власти неоднократно высказывались о значении многополярного мироустройства и обвиняли Запад в стремлении к однополярной гегемонии. Президент России Владимир Путин ранее также заявил, что международное право переживает кризис, так как отдельные государства пытаются подменить его диктатом и национальной юрисдикцией.

В январе 2024 года экс-советники госсекретаря США по политическому планированию при администрации Барака Обамы Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро объяснили конфликты с Россией «мифами и архетипами».

По их мнению, в России сегодня принято считать, что Соединенные Штаты помешаны на власти, а американское общество «находится под пятой мегаломаниакальной американской элиты».

Кроме того, в России верят, что у Вашингтона не может быть реальных союзников — исключительно вассалы. При этом власти США «скрывают безжалостные амбиции и корысть за апелляциями к либеральным принципам и законному порядку».