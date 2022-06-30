Путин заявил о попытке подменить международное право диктатом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Современное международное право переживает кризис, причина этого кризиса — попытка подменить его диктатом и национальной юрисдикцией отдельных государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеоприветствии для участников Петербургского международного юридического форума на сессии «Право в многополярном мире». Трансляция доступна на сайте мероприятия.

По его словам, все чаще раздаются голоса, которые указывают на нескпособность международного права «адекватно реагировать на проблемы и современные вызовы современности, на бурные и фундаментальные изменения», звучат призывы и к отмене самого понятия международного права.

«В корне не согласен с подобными выводами. Система международного права нуждается в развитии. Кризисы рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву. Но не надо путать причину со следствием. Дело в попытках подменить право диктатом, а международные нормы — национальной юрисдикцией отдельных государств или группы государства», — сказал Путин.

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