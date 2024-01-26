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Военная операция на Украине ,  
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Экс-дипломаты США объяснили конфликты с Россией «мифами и архетипами»

Экс-помощник госсекретаря объяснил конфликты США и России «мифами и архетипами»
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия для Америки — злостная автократия, США для России — хищный гегемон - сегодня такие мифы рискуют превратиться в стереотипы, исключающие налаживание диалога, предупреждают экс-дипломаты США
Фото: Andrew Burton / Getty Images
Фото: Andrew Burton / Getty Images

Последние сотни лет напряженности и конфликтов между Россией и США породили множество мифов об обеих странах, на которых теперь и строятся межгосударственные отношения. Об этом в колонке для Foreign Affairs пишут экс-советники госсекретаря США по политическому планированию (при администрации Барака Обамы) Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро.

Американский миф о России

Американские мифы о России имеют глубокие исторические корни, пишут Киммейдж и Шапиро. Представление США о России как о «чистой автократии» восходит к 19 веку, и только в период правления Бориса Ельцина этот миф «ненадолго отступил».

Авторы отмечают, что США всегда был необходим образ «всемогущего злодея» для внутриполитического применения. «Американцы хотят верить, что они сражаются с человеком, которого можно убить, а не со всей страной, которую необходимо подчинить», — говорится в статье с указанием на то, американским элитам нужен такой подход, "чтобы побудить любящих демократию, но самодовольных американцев к действию".

Путин, по мнению экс-сотрудников Госдепа, в сознании американцев находится в череде лидеров, которых изображают как единолично препятствующих демократии и прогрессу. Киммейдж и Шапиро считают, что это далеко не так. По их мнению, российский президент находится «на вершине сложной системы конкурирующих фракций и интересов». 

В то же время, приверженные мифу о России без собственной внутренней политики, Соединенные Штаты изо всех сил пытаются «интерпретировать Россию», но не видят, что многие действия Кремля направлены на внутренний электорат, отмечают экс-советники госсекретаря.

Российский миф о США

По мнению авторов статьи, в России сегодня принято считать, что Соединенные Штаты помешаны на власти, а американское общество «находится под пятой мегаломаниакальной американской элиты». Кроме этого, в России верят, что Вашингтон не может иметь реальных союзников — исключительно вассалов. При этом власти США «скрывают безжалостные амбиции и корысть за апелляциями к либеральным принципам и законному порядку».

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Как отмечают бывшие дипломаты, есть и «господствующий российский миф», который имеет советское происхождение. Согласно ему, во время Холодной войны американские капиталистические элиты хотели управлять миром и находили бесчисленные военные предлоги для реализации своих целей. Именно из-за таких действий Советскому Союзу пришлось построить оплот дружественных стран в Восточной Европе и установить собственное глобальное присутствие, «чтобы вероломные Соединенные Штаты не смогли беспрепятственно продвигаться вперед».

«Согласно российскому мифу, даже после окончания Холодной войны Соединенные Штаты продолжали соблазнять ложной риторикой других, в том числе соседей России — такие страны, как Польша, Румыния и страны Балтии», — говорится в статье.

Вместе с этим авторы отмечают, что согласно российскому мифу, страны, оказывающие США сопротивление (Афганистан, Ирак, Ливия, Сербия, Сирия и Украина до 2014 года), вскоре сталкиваются со сменой режима на более дружественный и предпочтительный для Вашингтона. «Гегемония по приглашению, гегемония под дулом пистолета: средства могут быть разными, но цель никогда не подвергается сомнению», — пишут Киммейдж и Шапиро.

Москва «заплатила высокую цену» за сохранение этого мифа, она взяла на себя обязательство бороться с «американским монстром» даже ценой усиления зависимости от Китая, пишут экс-дипломаты. «Для Москвы украинская враждебность является просто завуалированным продолжением американской враждебности, а американская враждебность по отношению к России требует такой же враждебности России по отношению к Соединенным Штатам», — отмечают авторы.

Опасность мифов

Киммейдж и Шапиро подчеркивают, что в международных отношениях мифы опасны, потому что они закрепляют архетипы. Архетипическая Россия для Америки — это злостная автократия, архетипические Соединенные Штаты для России — хищный гегемон. Архетипы, по словам авторов, это «родственники стереотипов», а проблема стереотипов — в их отрицании сложности и многообразия. 

«Самая большая проблема, которую создают мифы России и США друг о друге, заключается в том, что они взаимно подкрепляют друг друга. Чем фанатичнее становится Москва в борьбе с мнимыми актами американской гегемонии, тем больше Россия напоминает маниакальную автократию из американского мифа. И чем больше Вашингтон рассматривает Россию как неизменного и злобного «другого» во внешней политике США, тем более милитаризованными неизбежно станут его отношения с Европой — и тем больше вероятность того, что Москва будет истолковывать цели Соединенных Штатов как гегемонистские», — заключили колумнисты Foreign Affairs.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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