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Война санкций ,  
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Мантуров призвал к запрету иностранных станков при наличии российских

Сюжет
Война санкций
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российским заказчикам нужно сосредоточиться на закупках отечественной техники, а покупку импортной при наличии российского аналога нужно запретить, заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. 

Во время своего выступления на совещании по развитию станкоинструментальной промышленности он отметил, что для достижения запланированных показателей необходимо, в частности, «отдавать безусловный приоритет в закупках российским станкам».

«Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов. Считаю, что необходимо нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии российского», — предложил Мантуров.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В середине января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России удалось адаптироваться и развить собственное производство в условиях возрастающего количества санкций. В частности, он отметил рост в промышленности (4%) и в обрабатывающем секторе (8%).

После начала военной операции на Украине против России и разных секторов ее экономики были введены санкции. Так, одними из последних ограничений стали санкции, которые ввели бывшие власти США 10 января. Они направлены, в частности, против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также против более чем двух десятков их дочерних компаний. Кроме того, под санкции попало свыше 180 судов.

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Денис Мантуров

политик, первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
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