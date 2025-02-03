Алла Довлатова рассказала, где была в момент взрыва в ЖК «Алые паруса»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телеведущая Алла Довлатова, проживающая в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, рассказала, что не застала момент взрыва, но по дороге на работу она почувствовала сильный запах гари.

«Слава богу, момент взрыва я не застала. Я примерно в 10 утра шла, спускалась по лестнице, потому что были отключены лифты. Дико шумела вентиляция, пахло гарью. Спустилась вниз. Там полиция, МЧС», — сообщила Довлатова в беседе с «РИА Новости».

Довлатова отметила, что ее дочь вышла из дома в 9 утра, тогда как сама телеведущая вышла в 10 утра. Именно в этот промежуток и случился взрыв, пояснила телеведущая.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел 3 февраля около 09:40 мск. Самодельное взрывное устройство сработало в холле одной из многоэтажек комплекса.

В результате погиб 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.

От полученных ранений он умер в реанимации Боткинской больницы, не приходя в сознание. Также погиб один из его охранников. По данным столичного депздрава, в результате взрыва пострадали еще три человека. Их состояние оценивается как тяжелое.