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Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
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Алла Довлатова рассказала, где была в момент взрыва в ЖК «Алые паруса»

Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телеведущая Алла Довлатова, проживающая в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, рассказала, что не застала момент взрыва, но по дороге на работу она почувствовала сильный запах гари.

«Слава богу, момент взрыва я не застала. Я примерно в 10 утра шла, спускалась по лестнице, потому что были отключены лифты. Дико шумела вентиляция, пахло гарью. Спустилась вниз. Там полиция, МЧС», — сообщила Довлатова в беседе с «РИА Новости».

Довлатова отметила, что ее дочь вышла из дома в 9 утра, тогда как сама телеведущая вышла в 10 утра. Именно в этот промежуток и случился взрыв, пояснила телеведущая.

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Взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел 3 февраля около 09:40 мск. Самодельное взрывное устройство сработало в холле одной из многоэтажек комплекса.

В результате погиб 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.

От полученных ранений он умер в реанимации Боткинской больницы, не приходя в сознание. Также погиб один из его охранников. По данным столичного депздрава, в результате взрыва пострадали еще три человека. Их состояние оценивается как тяжелое.

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Москва ЖК «Алые Паруса» взрыв телеведущая
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