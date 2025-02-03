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Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
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Чем известен убитый в «Алых парусах» основатель батальона «Арбат»

Основатель батальона «Арбат» Саркисян умер после взрыва в «Алых парусах»
Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Основатель участвующего в военной операции батальона «Арбат», владелец компаний в Москве и ДНР, а также соратник экс-президента Украины Виктора Януковича — что известно о погибшем после взрыва в ЖК «Алые паруса» Армене Саркисяне
Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат», принимающего участие в военной операции на Украине, Армен Саркисян оказался одним из пострадавших при взрыве в московском жилом комплексе «Алые паруса». Его госпитализировали, после чего он скончался в больнице.

Что известно о Саркисяне

Армен Саркисян, также известный как Армен Горловский, по собственным словам, в юности переехал из Армении в Донбасс и «все свою осознанную жизнь» прожил в Горловке. Он активно поддерживал военную операцию.

Саркисян — основатель армянского батальона «Арбат», который был сформирован в сентябре 2022 года для участия в военной операции. По его словам, с 1 июля 2023-го батальон вошел в систему Минобороны, заключив с ведомством контракт. Саркисян также являлся почетным руководителем Федерации бокса Донецкой народной республики.

Как выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Фотогалерея 

Согласно данным СПАРК, Армен Нагапетович Саркисян является совладельцем (доля владения по всей цепочке менее 50%) московских ООО «Ритейл Групп» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), ООО «ТКЛАБ» (оптовая торговля табачными изделиями), а также имеет 99,64% в столичном ООО «АБ Групп» (капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний).

Кроме того, Саркисян является совладельцем зарегистрированных в ДНР ООО «Арбат-Сити (доля 50%, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), ООО «Проинпро» (то же направление деятельности; доля владения по всей цепочке менее 50%) ООО «Корнер» (50%, производство кокса), ООО «ПКФ Эксперт-Групп» (100%, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Также Саркисян числится генеральным директором фонда «Руки помощи Арбата» (зарегистрирован в Донецке).

Чем известен убитый в «Алых парусах» основатель батальона «Арбат»
Video

На Украине Саркисян с 2014 года находится в розыске по делу о применявших насилие к протестующим на Майдане в Киеве, пишет «Украинская правда». Служба безопасности Украины (СБУ) называла его представителем «близкого окружения» экс-президента Виктора Януковича. В декабре 2024 года СБУ завела дело на Саркисяна из-за создания батальона «Арбат». Его данные внесены в базу «Миротворец».

По данным источника РБК, Саркисян был зарегистрирован в элитном жилом комплексе на западе Москвы, а в ЖК «Алые паруса» снимал квартиру.

Стала известна мощность сработавшей в «Алых парусах» взрывчатки
Политика
Фото:СК России

В феврале 2024 года охрана Саркисяна вступила в перестрелку с чеченским бойцом ММА Расулом Очаевым. Как писал ТАСС, конфликт, который перерос в стрельбу, возник из-за ДТП в центре Москвы: Lexus, в котором находился Очаев, столкнулся с Mercedes Gelandewagen, где сидела дочь Саркисяна Эмилия. В результате стрельбы пострадал Очаев и еще двое человек.

По факту произошедшего было возбуждено дело о хулиганстве, Очаева арестовали (он частично признал вину), а в декабре прошлого года приговорили к трем с половиной годам колонии.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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