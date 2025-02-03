При взрыве в «Алых парусах» пострадал основатель батальона «Арбат»
При взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве пострадал, по предварительным данным, основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Об этом же пишут «Коммерсантъ», по сведениям которого Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии, и телеграм-канал Mash.
По предварительной версии, целью покушения был Саркисян, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования.
«Интерфакс» сообщает, что Саркисян погиб.
По основной версии, попытка убийства в ЖК «Алые паруса» носит заказной характер, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. По его словам, в холле здания сработало радиоуправляемое взрывное устройство. «Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — сказал собеседник. Он также отметил, что Саркисян в ЖК «Алые паруса» снимал квартиру.
Погиб один из охранников Саркисяна, пишет «Коммерсантъ». Всего при взрыве пострадали четверо, среди них — другие охранники и консьерж.
Следственный комитет завел уголовное дело, московская прокуратура взяла расследование под контроль.
Саркисян рассказывал, что в юности переехал из Армении на Украину, в Горловку (город расположен к северу от Донецка, в 2014 году он перешел под контроль ДНР. Россия включила регион в свой состав осенью 2022-го), где прожил «всю свою осознанную жизнь».
В 2022-м он создал батальон «Арбат», или Армянский батальон, который входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка». «Армянский батальон был и ранее — в виде отряда. Но мы для себя поняли, что ему не надо оставаться обособленным. Армянский батальон должен звучать громко», — заявлял командир бригады Ахра Авидзба. Летом 2023 года «Арбат» заключил контракт с Минобороны России, его командующим стал Айк Гаспарян, который ранее служил в ЧВК «Вагнер».
В сентябре 2024 года Следственный комитет Армении заявил, что граждан страны вербовали в отряд с целью подготовки захвата власти в республике. В «Арбате» назвали обвинения пропагандой, направленной против России.
Саркисян с 2014 года находится в розыске на Украине по обвинению в причастности к организации убийств в центре Киева, сообщала Служба безопасности страны. Спецслужба назвала его членом ближнего круга экс-президента Виктора Януковича.
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