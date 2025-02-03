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Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
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При взрыве в «Алых парусах» пострадал основатель батальона «Арбат»

Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Армен Саркисян создал батальон «Арбат», участвующий в военных действиях, в 2022 году. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, его охранник погиб. По данным источника РБК, попытка убийства в «Алых парусах» носит заказной характер
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

При взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве пострадал, по предварительным данным, основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Об этом же пишут «Коммерсантъ», по сведениям которого Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии, и телеграм-канал Mash.

По предварительной версии, целью покушения был Саркисян, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования.

«Интерфакс» сообщает, что Саркисян погиб.

При взрыве в «Алых парусах» пострадал основатель батальона «Арбат»
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По основной версии, попытка убийства в ЖК «Алые паруса» носит заказной характер, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. По его словам, в холле здания сработало радиоуправляемое взрывное устройство. «Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — сказал собеседник. Он также отметил, что Саркисян в ЖК «Алые паруса» снимал квартиру.

Погиб один из охранников Саркисяна, пишет «Коммерсантъ». Всего при взрыве пострадали четверо, среди них — другие охранники и консьерж.

Основной версией взрыва в «Алых парусах» назвали заказное убийство
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Следственный комитет завел уголовное дело, московская прокуратура взяла расследование под контроль.

Саркисян рассказывал, что в юности переехал из Армении на Украину, в Горловку (город расположен к северу от Донецка, в 2014 году он перешел под контроль ДНР. Россия включила регион в свой состав осенью 2022-го), где прожил «всю свою осознанную жизнь».

В 2022-м он создал батальон «Арбат», или Армянский батальон, который входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка». «Армянский батальон был и ранее — в виде отряда. Но мы для себя поняли, что ему не надо оставаться обособленным. Армянский батальон должен звучать громко», — заявлял командир бригады Ахра Авидзба. Летом 2023 года «Арбат» заключил контракт с Минобороны России, его командующим стал Айк Гаспарян, который ранее служил в ЧВК «Вагнер».

В сентябре 2024 года Следственный комитет Армении заявил, что граждан страны вербовали в отряд с целью подготовки захвата власти в республике. В «Арбате» назвали обвинения пропагандой, направленной против России.

Саркисян с 2014 года находится в розыске на Украине по обвинению в причастности к организации убийств в центре Киева, сообщала Служба безопасности страны. Спецслужба назвала его членом ближнего круга экс-президента Виктора Януковича.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЖК «Алые Паруса» Армен Саркисян Арбат батальон Горловка
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