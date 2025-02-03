Депздрав Москвы назвал число пострадавших в ЖК «Алые паруса»

При взрыве в ЖК «Алые паруса» четверо пострадали, они в тяжелом состоянии

Четверо пострадали и один погиб при взрыве в элитном московском ЖК. Взрыв прогремел, когда в подъезд зашли несколько мужчин, в том числе охранники

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

При взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб один человек, четверо пострадали, сообщили РБК в департаменте здравоохранения Москвы.

Их состояние оценивается как тяжелое, уточнили в ведомстве.

Следователи склоняются к версии о заказном убийстве, сообщает источник РБК. По предварительным данным, сработало устройство, оснащенное радиоуправляемым механизмом. «Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен», — сказал собеседник. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

ЖК «Алые паруса» расположен в СЗАО в районе метро и станции МЦД-2 «Щукинская».

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Взрыв прогремел, когда в подъезд зашли несколько мужчин, некоторые из них были охранниками. Среди пострадавших, по предварительным данным, — основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент федерации бокса ДНР Армен Саркисян, говорят источники РБК, «Коммерсанта» и Mash. «Интерфакс» пишет о его гибели.

Батальон «Арбат» был создан в Горловке в 2022 году. Как пишет RT, это «АрБат» или Армянский батальон, — отряд специального назначения в составе интербригады «Пятнашка». «Мы приезжаем на разные участки фронта и помогаем тем подразделениям, которые там базируются. Штурмуем укреп, блиндаж — неважно что, передаем занятые позиции и уезжаем обратно на базу до следующей задачи», — объяснял командир Айк Гаспарян с позывным Абрек. Прежде Абрек воевал в составе ЧВК «Вагнер».