Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве
При взрыве в ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы погиб человек, сообщают ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники.
Взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками, он погиб, утверждает телеграм-канал «112». По его сведениям, консьерж рассказал, что прежде не раз видел погибшего по телевизору.
По сведениям ТАСС, пострадали четверо. «Москва» пишет о пятерых пострадавших. РЕН ТВ уточняет, что среди пострадавших — охранники и консьержка, личность погибшего уточняется. Предварительно, взорвалась граната, из-за чего выбило двери и обрушился подвесной потолок, сообщает телеканал.
«По предварительным результатам осмотра дома, несущие конструкции не повреждены. Дальнейших обрушений не будет», — сказал источник первого агентства.
Взрыв произошел в холле жилого комплекса, информация о количестве пострадавших уточняется, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. По его информации, звонившие очевидцы происшествия сообщили о сильном хлопке внутри здания.
ЖК «Алые паруса» расположен в СЗАО в районе метро и станции МЦД-2 «Щукинская». Строительство ЖК завершилось в 2010-х годах, он состоит из шести корпусов.
Заведено уголовное дело. По данным СК, взрыв произошел в подъезде. На место выехал начальник главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов.
От взрыва завибрировали стены на верхних этажах, рассказали «Осторожно, новости» жители «Алых Парусов».
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