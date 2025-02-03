Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве

Консьерж рассказал, что видел погибшего по телевизору, а взрыв прогремел, когда тот зашел с охранниками в подъезд. Несколько человек пострадали

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При взрыве в ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы погиб человек, сообщают ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники.

Взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками, он погиб, утверждает телеграм-канал «112». По его сведениям, консьерж рассказал, что прежде не раз видел погибшего по телевизору.

По сведениям ТАСС, пострадали четверо. «Москва» пишет о пятерых пострадавших. РЕН ТВ уточняет, что среди пострадавших — охранники и консьержка, личность погибшего уточняется. Предварительно, взорвалась граната, из-за чего выбило двери и обрушился подвесной потолок, сообщает телеканал.

«По предварительным результатам осмотра дома, несущие конструкции не повреждены. Дальнейших обрушений не будет», — сказал источник первого агентства.

Взрыв произошел в холле жилого комплекса, информация о количестве пострадавших уточняется, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. По его информации, звонившие очевидцы происшествия сообщили о сильном хлопке внутри здания.

ЖК «Алые паруса» расположен в СЗАО в районе метро и станции МЦД-2 «Щукинская». Строительство ЖК завершилось в 2010-х годах, он состоит из шести корпусов.

Заведено уголовное дело. По данным СК, взрыв произошел в подъезде. На место выехал начальник главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов.

От взрыва завибрировали стены на верхних этажах, рассказали «Осторожно, новости» жители «Алых Парусов».