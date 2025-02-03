Начался демонтаж палубы севшего на мель танкера «Волгонефть-239»
Специалисты приступили к демонтажу палубной инфраструктуры танкера «Волгонефть-239», севшего на мель 15 декабря 2024 года возле мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«Утром специалисты начали разрезать надстройку севшей на мель части судна с помощью электрогазосварочного оборудования. Уже демонтировали фрагменты обшивки и части кормы, которые сложили на площадке вокруг танкера», — говорится в сообщении.
В конце января оперштаб сообщил, что танки и отсеки в кормовой части танкера «Волгонефть-239» были полностью очищены от мазута. По словам вице-премьера Виталия Савельева, возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии, с 19 по 25 января из танкера специалисты откачали 1488 т мазута, который потом перегрузили в 20 железнодорожных цистерн.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Впоследствии часть нефтепродуктов попала в акваторию Черного моря, которые вынесло на пляжи Анапы, Темрюкского района и Крыма. Минприроды оценило объем утечки нефтепродуктов из кораблей примерно в 4 тыс. т.
В результате аварии в регионе пострадали животные и птицы. По данным оперштаба, после реабилитации выжили только
15% птиц.
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