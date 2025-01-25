Специалисты завершили откачку мазута из кормы танкера «Волгонефть-239»

Фото: Правительство России

Специалисты Морспасслужбы Минтранса откачали весь мазут из основных и балластных танков кормовой части нефтеперевозящего судна «Волгонефть-239» раньше, чем планировалось. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров вице-премьера Виталия Савельева.

Савельев уточнил, что специалисты начали зачистку танков, чтобы потом их утилизировать. В распоряжении капитана морского порта Тамань указано, что само судно должны убрать до 31 марта, отмечает пресс-служба правительства.

Правительство отметило, что в период с 19 по 25 января из танкера было откачано 1488 т мазута, который потом перегрузили в 20 железнодорожных цистерн.

Накануне Савельев рассказал о процессе утилизации танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». По его словам, первой будет утилизирована корма, затем поднимут носовой отсек танкера «Волгонефть-239» и части «Волгонефти-212». Савельев уточнил, что подъем танкеров служит наиболее подходящим проектом утилизации, однако с этим «связано очень много рисков». «Надо будет полностью акваторию вокруг носа 239-го и [частей] 212-го закрыть бонами… Прорабатывается проект производства работ. Мы хотим избежать любой случайности», — сказал он.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута. Значительная часть топлива попала в воду, его вынесло на побережья Крыма и Краснодарского края. В Кремле оценили сложившуюся ситуацию как критическую.