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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Кормовую часть «Волгонефти-239» полностью очистили от мазута

Оперштаб Кубани: очистка от мазута кормовой части «Волгонефти-239» закончена
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Крушение танкеров в Керченском проливе

Танки и отсеки в кормовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе в середине декабря, полностью очистили от мазута, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Там отметили, что основную откачку нефтепродуктов завершили двумя днями ранее. Как ранее указывал вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий правительственную комиссии по ликвидации последствий аварии, в период с 19 по 25 января из танкера было откачано 1488 т мазута, который потом перегрузили в 20 железнодорожных цистерн.

В оперштабе уточнили, что сейчас была проведена финальная очистка кормовой части. «Битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов», — рассказали там.

После окончания работ по очистке началась подготовка документации для следующего этапа ликвидации последствий крушения — утилизации кормы.

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Фото:из архива Алексея Татаринова

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение 15 декабря. После аварии часть нефтепродуктов попала в акваторию Черного моря, мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне моря лежит около 5 тыс. т мазута.

Как рассказывал Савельев о процессе утилизации танкеров, первой будет убрана корма «Волгонефти-239», после чего поднимут носовой отсек судна и части «Волгонефти-212». «Мазут мы полностью не выберем, его не отполировать и не отскоблить. Конечно, при разделке даже алмазными пилами за счет трения что-то [из последствий] будет», — отмечал он.

Кормовую часть «Волгонефти-239» полностью очистили от мазута
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Теги
Краснодарский край мазут танкер Черное море
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