Маргус Цахкна (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает, что страны Запада могут потерять доступ к значительным запасам природных ресурсов на Украине, которые в дальнейшем могут перейти к России или другим странам. Такое мнение эстонский министр выразил в авторской статье, опубликованной в журнале National Interest.

«Редкоземельные элементы и другие важные виды сырья, такие как титан, литий, галлий и графит, необходимы для производства высокотехнологичной электроники, ветряных турбин и аккумуляторов для электромобилей. Они также широко используются в аэрокосмической и оборонной промышленности. Эти ценные ресурсы в изобилии имеются на Украине», — утверждает эстонский министр.

По его словам, Украина является одним из основных экспортеров титана и марганца в США, где эти ресурсы используются в аэрокосмической, сталелитейной и автомобильной промышленности.

По словам Цахкны, «критически важные минералы Украины находятся чрезвычайно близко к нынешней линии фронта». Министр убежден, что Москва и ее партнеры получили бы в свое распоряжение «огромную сокровищницу, если бы эти территории попали в руки России и позволила бы им консолидировать власть в ключевых отраслях, таких как оборона и энергетика, а также способствовать своим геополитическим амбициям».

Министр добавил, что в свете быстрого прогресса современных технологий и увеличения спроса на них, страны Запада «становятся все более заинтересованными в полезных ископаемых, которые находятся на территории Украины».

На прошлой неделе бывший главком ВСУ Виктор Муженко (занимал должность с 2014 по 2019 год) заявил, что на перешедших в состав России Донецкой, Луганской, а также Запорожской и Херсонской областях сосредоточена половина украинских природных ресурсов, стоимость которых превышает 25 трлн гривен (58,3 трлн руб.).

Американский портал OilPrice писал, что после начала военной операции Украина утратила два из четырех месторождений лития — одного из самых востребованных редких металлов в мире, который называют «белым золотом». Согласно геологическим исследованиям, объем его запасов достигал порядка 500 тыс. т, месторождения являлись одними из крупнейших в Европе.