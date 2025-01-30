Премьер Эстонии назвал худший сценарий выхода из энергосистемы с Россией
Худшим сценарием выхода из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) станут отключения электричества на 72 часа, заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал на пресс-конференции в Тарту. Его слова приводит газета Postimees.
«В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы. Следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий — отключение электричества на 72 часа», — сказал политик.
Михал отметил, что Эстония готова к любому сценарию, однако необходимо «тщательно все продумать и сохранять спокойствие». «Идеальный исход — это когда мы вообще не заметим никаких изменений», — заявил премьер-министр.
БРЭЛЛ — электрическое кольцо, которое объединяет энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Оно было оформлено соглашением от 7 февраля 2001 года, в котором страны договорились обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга в аварийных ситуациях.
Летом 2024 года страны Прибалтики решили отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии. В феврале они намерены протестировать работу электросетей в изолированном режиме, после чего через Польшу подключиться к энергосистеме ЕС. Как заявил РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, Россия давно была готова к такому решению Эстонии, Латвии и Литвы, поэтому оно не окажет влияние на энергетическую безопасность страны.
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