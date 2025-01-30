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Война санкций ,  
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Премьер Эстонии назвал худший сценарий выхода из энергосистемы с Россией

Премьер Эстонии увидел риски отключений после выхода из энергосистемы с Россией
Сюжет
Война санкций
Отключение электричества на 72 часа — это худший сценарий выхода Эстонии из единой с Россией энергосистемы, заявил Кристен Михал. В феврале республика протестирует свои сети и через Польшу подключится к энергосистеме ЕС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Худшим сценарием выхода из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) станут отключения электричества на 72 часа, заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал на пресс-конференции в Тарту. Его слова приводит газета Postimees.

«В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы. Следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий — отключение электричества на 72 часа», — сказал политик.

Михал отметил, что Эстония готова к любому сценарию, однако необходимо «тщательно все продумать и сохранять спокойствие». «Идеальный исход — это когда мы вообще не заметим никаких изменений», — заявил премьер-министр.

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Среди главных рисков он перечислил «панику и дезинформацию со стороны России».

БРЭЛЛ — электрическое кольцо, которое объединяет энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Оно было оформлено соглашением от 7 февраля 2001 года, в котором страны договорились обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга в аварийных ситуациях.

Летом 2024 года страны Прибалтики решили отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии. В феврале они намерены протестировать работу электросетей в изолированном режиме, после чего через Польшу подключиться к энергосистеме ЕС. Как заявил РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, Россия давно была готова к такому решению Эстонии, Латвии и Литвы, поэтому оно не окажет влияние на энергетическую безопасность страны.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Эстония энергоснабжение Россия Белоруссия ЕС отключение электричества Литва Латвия
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