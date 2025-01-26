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Политика ,  
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В Белоруссии завершились президентские выборы

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президентские выборы в Белоруссии завершились, сообщила пресс-служба Центризбиркома республики.

«В Беларуси закрылись участки для голосования на выборах президента», — говорится в сообщении.

Всего в стране работали 5325 участков для голосования, в том числе 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения и 12 — в воинских частях.

В ЦИК отметили, что за выборами в Белоруссии работали 486 международных наблюдателей из 52 стран мира и 331 иностранный журналист из 23 стран.

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Выборы президента проходили в Белоруссии 26 января с 8:00 до 20:00 мск. Выборы прошли в отсутствие западных наблюдателей и без избирательных участков за рубежом.

Прошлые президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, тогда Александр Лукашенко набрал 80,1%, его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. 

В тот же день на улицах начались массовые протесты, участники требовали пересмотра предварительных результатов голосования. В 2020 году, после принятия новой Конституции, Лукашенко обещал, что не будет еще раз занимать этот пост. В случае победы это будет седьмой срок Лукашенко у власти.

Помимо действующего президента, на пост главы государства претендуют еще четыре человека, при этом двое из них уже признали победу Лукашенко.

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