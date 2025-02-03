WSJ узнала о намерении Китая начать переговоры по торговле с Трампом
Китай намерен сосредоточиться на восстановлении соглашения, которое было заключено с первой администрацией президента Дональда Трампа, в рамках подготовки к переговорам с США о торговле. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Так, в 2020 году США и Китай подписали торговое соглашение. Первая фаза сделки предусматривала, что Пекин должен нарастить на $200 млрд объем закупаемых у Вашингтона товаров. WSJ отмечает, что Китай подписал, но так и не реализовал соглашение.
По данным источников газеты, Пекин готовится вести переговоры с Трампом о сферах, в которых Китай может нарастить закупки у США. Другая часть плана, по их словам, включает увеличение китайских инвестиций в американское производство аккумуляторов для электромобилей, отказ от искусственного занижения курса юаня, а также обязательство сократить экспорт наркотика фентанила.
«Китайцы были бы очень рады начать переговоры о сделке. По сути, их цель состоит в том, чтобы смягчить удар США, а не получить что-то существенное», — отметил партнер-основатель консалтинговой фирмы, специализирующейся на Китае, Gavekal Dragonomics Артур Кребер.
В начале февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады (25%), а также Китая (10%). Ранее он объяснил это решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.
Министерство торговли Китая заявило, что такие односторонние меры нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО). «В ответ на неправомерные действия США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для надежной защиты своих прав и интересов», — отметили тогда в ведомстве.
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