 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Верховный суд не стал рассматривать надзорную жалобу Игоря Стрелкова

Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков (Фото: Сергей Булкин / news.ru / ТАСС)

Верховный суд России не стал рассматривать надзорную жалобу защиты бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) на приговор по делу о призывах к экстремизму, следует из информации на сайте суда.

Причина отказа не уточняется.

РБК обратился за комментарием к адвокату Александру Молохову.

Суд отказался освободить Стрелкова из колонии из-за характеристики
Политика
Игорь Стрелков (Гиркин)

В прошлом декабре Стрелков попросил суд заменить ему заключение на принудительные работы. Суд отказал, сославшись на характеристику, в которой сказано, что он «стоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию».

За месяц до этого, в ноябре, Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты и подтвердил приговор Стрелкову, в соответствии с которым он получил четыре года колонии общего режима за призывы к экстремистской деятельности в постах в телеграм-канале.

В мае прошлого года суд уже отклонял апелляцию Стрелкова. За месяц до этого защита просила отправить его на специальную военную операцию на Украину.

После начала военной операции Стрелков выражал готовность отправиться на Украину в составе армии. Его зачислили на один день, после этого он находился в составе формирования незаконно. Узнав об этом, Стрелков вернулся в Москву.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
Игорь Стрелков Верховный суд Надзорная жалоба
Материалы по теме
Генералы, врачи и Стрелков — главные уголовные дела и приговоры 2024 года
Общество
Жена Стрелкова опровергла сообщение о том, что ему стало плохо в колонии
Политика
Адвокат рассказал, что Стрелков учится на электрика в колонии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Над Каспийском обнаружили беспилотникиПолитика, 09:21
Дисс на Дрейка от Кендрика Ламара получил пять премий «Грэмми»Общество, 09:21
Уганда получила возможность испытать вакцину против лихорадки ЭболаОбщество, 09:02
Верховный суд не стал рассматривать надзорную жалобу Игоря СтрелковаОбщество, 08:58
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:52
Японский премьер извинился за слова о свалке ядерных отходов на КурилахПолитика, 08:48
Из акций в депозиты и обратно: вернутся ли деньги на рынок в 2025-мPro, 08:48
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
14 компаний сохраняют позиции на рынке 30 лет и более. Вот их принципыPro, 08:31
Авиакомпании оценят переход на отсутствующее в России биотопливоБизнес, 08:25
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограниченияОбщество, 08:19
В трех аэропортах Северного Кавказа ввели ограничения на полетыОбщество, 08:17
Агентов ФБР обязали раскрыть свою роль в расследовании штурма КапитолияПолитика, 08:12
На Камчатке директора гостиницы застрелили в рабочем кабинетеОбщество, 08:02
Эксперты оценили шансы допуска сборной России по хоккею к ОлимпиадеСпорт, 08:00