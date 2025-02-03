Верховный суд не стал рассматривать надзорную жалобу Игоря Стрелкова
Верховный суд России не стал рассматривать надзорную жалобу защиты бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) на приговор по делу о призывах к экстремизму, следует из информации на сайте суда.
Причина отказа не уточняется.
РБК обратился за комментарием к адвокату Александру Молохову.
В прошлом декабре Стрелков попросил суд заменить ему заключение на принудительные работы. Суд отказал, сославшись на характеристику, в которой сказано, что он «стоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию».
За месяц до этого, в ноябре, Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты и подтвердил приговор Стрелкову, в соответствии с которым он получил четыре года колонии общего режима за призывы к экстремистской деятельности в постах в телеграм-канале.
В мае прошлого года суд уже отклонял апелляцию Стрелкова. За месяц до этого защита просила отправить его на специальную военную операцию на Украину.
После начала военной операции Стрелков выражал готовность отправиться на Украину в составе армии. Его зачислили на один день, после этого он находился в составе формирования незаконно. Узнав об этом, Стрелков вернулся в Москву.
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