Стрелков попросил суд заменить ему заключение на принудительные работы
Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремизму, попросил суд об освобождении из колонии, сообщил РБК его адвокат Александр Молохов.
«Решение [ходатайствовать перед судом] связано с тем, что подошел установленный законом срок, когда правовая возможность для освобождения Стрелкова появилась. Ждем назначения даты судебного заседания», — сказал Молохов.
В ноябре Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты и подтвердил приговор Стрелкову, в соответствии с которым он получил четыре года колонии общего режима за призывы к экстремистской деятельности в постах в телеграм-канале.
В мае суд уже отклонял апелляцию Стрелкова. За месяц до этого защита просила отправить его на специальную военную операцию на Украину.
После начала военной операции Стрелков выражал готовность отправиться на Украину в составе армии. Его зачислили всего на один день, после этого он находился в составе формирования незаконно. Узнав об этом, Стрелков вернулся в Москву.
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