Стрелков попросил суд заменить ему заключение на принудительные работы

Игорь Стрелков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремизму, попросил суд об освобождении из колонии, сообщил РБК его адвокат Александр Молохов.

«Решение [ходатайствовать перед судом] связано с тем, что подошел установленный законом срок, когда правовая возможность для освобождения Стрелкова появилась. Ждем назначения даты судебного заседания», — сказал Молохов.

В ноябре Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты и подтвердил приговор Стрелкову, в соответствии с которым он получил четыре года колонии общего режима за призывы к экстремистской деятельности в постах в телеграм-канале.

В мае суд уже отклонял апелляцию Стрелкова. За месяц до этого защита просила отправить его на специальную военную операцию на Украину.

После начала военной операции Стрелков выражал готовность отправиться на Украину в составе армии. Его зачислили всего на один день, после этого он находился в составе формирования незаконно. Узнав об этом, Стрелков вернулся в Москву.